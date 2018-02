Politiet i Nordland fikk melding om brann i Henningvær klokka 13.15 fredag.

Nødetatene rykket raskt ut til stedet, der det var kraftig røykutvikling i en bygning.

Beboere fra nabohus måtte dermed evakueres. Politiet oppfordret alle som bor i nærområdet til å holde vinduer lukket.

– Totalt tolv personer er evakuert fra stedet. Fagleder for brann vurderer behov for ytterligere evakuering fortløpende, skrev operasjonsleder Jon Inge Moen på Twitter.

Brannvesenet fikk bistand fra redningsskøta Sundt Flyer for å få slukket brannen. Etter hvert fikk de tatt seg inn i bygget via en gravemaskin.

Like før klokken 17 kunne Lofotposten melde at brannen er slukket, og at naboene får komme hjem igjen.

110-sentralen opplyser at brannårsaken er ukjent.

SLUKKER: Redninsskøyta Sundt Flyer bistår i slukningsarbeidet. Foto: Tipser