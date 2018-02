950.000 kroner. Det er startprisen på tredje generasjon av firedørscoupeen Mercedes CLS. Da får du utgaven som heter 350d, den har 286 hestekrefter og en god porsjon utstyr inkludert i prisen.

Men skal du ha en flik av ekstrautstyr, og det skal du, blir beløpet raskt sekssifret.

Bilen er snart klar for det norske markedet, men vi har fått prøve den allerede. Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, tok på seg oppdraget å dra til Barcelona og bli bedre kjent med bilen. Han var forresten ikke så vond å be. CLS er tross alt en modell som alltid har vært noe mer enn en vanlig bil.

Suksess

Allerede i 2003 kom Mercedes på banen med konseptbilen Vision CLS, som de kalte en firedørs coupe. Rammeløse dører og en fallende taklinje skulle bringe tankene bort fra en vanlig sedan. Og suksessen kom umiddelbart.

Det særegne designet var ikke riktignok ikke like populært hos alle, men salgstallene var det umulig å argumentere mot. Så langt er det blitt solgt over 350.000 CLS på verdensbasis.

Bagasjerommet er dypt og rommer lett flere kofferter.

Tidlig test

Etterhvert kom også Audi og BMW på banen, med henholdsvis A7 og 6-serie. Men Mercedes har ledet an hele tiden. Og nå er altså tredje generasjon klar.

Bilen skal vises på bilutstillingen i Geneve, som åpner for pressen 6. mars. Men alt før det, har altså Broom-Vegard fått kjøre den. Vi er faktisk blant de aller første i verden som får anledning til å gjøre det.

Nå er det på tide å finne ut hvordan det går med vår mann i Spania:

Dårlige nyheter ...

– Ring-ring ...

– Heisann, Knut. Jeg må si med en gang at jeg har litt dårlige nyheter.

– Javel. Har du klart å bulke testbilen? Eller få i deg noe fisk, ved et uhell?

– Nei, heldigvis ikke så ille. Begge deler er egentlig helt krise! Men vi har en utfordring med sperrefrist. Jeg får rett og slett ikke lov til å si noe om kjøreinntrykk. Vi er så tidlig ute, at vi må holde igjen på akkurat det.

CLS er biler du legger merke til. Ikke minst med AMG-pakken på plass.

Heftig AMG-modell

– Akkurat. Det er det vel ikke noe å gjøre med. Så hva kan du egentlig fortelle?

– Jo, jeg kan jo si litt om hvilke testbiler jeg har fått kjøre. Det mest spennende er de nye mildhybridmotorene. Her snakker vi bensinmotorer, med et veldig bra bunndrag og et forbruk som skal være like lavt som dieselmotorer. På mange måter det beste fra to verdener.

– Og jeg røper nok ikke for mye om jeg sier at AMG-utgaven er rimelig heftig. Men så har jo den 467 hk når EQ Boosten slår inn. Den klarer 0-100 km/t på bare 4,5 sekunder. Likevel er snittforbruket oppgitt til 0,89 l/mil. Noe jeg for øvrig aldri så noe til under kjøringen her i Barcelona, he, he...

Interiøret minner mye om det du finner i både E-klasse og S-klasse. Men blant annet de belyste luftdysene er unike for CLS.

Snart lanseringsklar

– Når kommer bilen til Norge?

Takhøyden i baksetet er heller begrenset - og selv om Mercedes sier det er tre seter skal du være rimelig petit for å få plass i midten. Høyttalerne i taket hører til 3D Burmeister stereoanlegget.

– Lanseringen er allerede i mars, så den er like rundt hjørnet. Jeg vet at dette er en bil som mange sikler på og drømmer om. Prisen setter naturligvis en viss begrensning på hvor mange som kan kjøpe den. Men de som har råd, kan glede seg.

– Dette er på mange måter en krysning mellom S-klasse og E-klasse. Den har for eksempel mye av det avanserte utstyret, sikkerhetssystemene og det nye rattet fra S-klasse. Samtidig som designet helt klart skiller seg ut fra begge de to andre. Denne bilen legges merke til – også i gatene i Barcelona.

– Det vil jeg tro. Men jeg skjønner at vi ikke får halt ut så mye mer info foreløpig...

– Nei, vi må nok pent vente til 2. mars. Men da skal jeg komme tilbake med myer mer info om bilen. Vi har noen fantastiske veier til rådighet her. Så jeg får testet den godt, for å si det sånn. Kos dere i fryseboksen vi kaller Norge. Så skal jeg ikke si noe om sola og varmegradene som preger klimaet her, avslutter Vegard.

