Ekteparet Evy Kasseth Røsten og Paul-Ottar Haga konkurrerer i episode 30 av Fingrene av fatet, tirsdag 27. februar.

Jon Marius og Evys grønnsakssuppe:

Sellerirot- og jordskokksuppe med stekt ibericoside, sprøtt rugbrød med gressløk, persillemajones og jordskokkchips.

Ingredienser:

1 sellerirot

6 store jordskokker

Fløte

Smør

Salt og pepper

Rugbrød

Olivenolje

Fint salt

En bunt gressløk

En bunt persilleblader

4 dl solsikkeolje

2 stk eggeplommer

2 ts fin Dijon sennep

2 ts hvitvinseddik

Jordskokk

Ibericoside

Fremgangsmåte

Suppen:

Hul ut 1 stor sellerirot. Det er viktig å ikke hule ut for mye av selleriroten da sellerirotskallet skal være suppebollen som suppen skal serveres i.

Skrell 6 store jordskokker og kutt i rustikke biter. Haes i en kjele sammen med den utgravde selleriroten. Dekk til med vann og kok til mør.

Sil av vannet og ha alt i en blender, spe i fløte til en ønsket konsistens. Hell tilbake i kjelen og tilsett 1 ss smør. Smak til med salt og pepper.

Sprøtt rugbrød:

Kutt rugbrød tynt på langs på en påleggsmaskin. Kutt deretter i to på langs. Ha skivene på et smurt brett med olivenolje. Strø litt finsalt over. Stekes i ovn på 160 grader til rugbrødet blir sprøtt og gyldent.

Gressløk og persillerotmajones:

Kutt grovt en bunt gressløk og en bunt bladpersilleblader og kjør opp i en eblender med 2 dl solsikkeolje.

Ha dette i en varm kjele, bruk en slikkepott og rør rundt slik at det ikke svir seg i bunnen. Sil oljen.

Spe i oljen i majonesen.

Majones:

Separér eggeplommer fra hviten og ha i en avlang beholder. Ha i sennep, eddik og olje. Sett stavmikser ned i beholderen og pulsér aktiviteten på stavmikserne til majonesen begynner å tykne.

Smak til med salt og pepper.

Jordskokk-chips:

Varm nøytral olje til ca 170 grader. Høvle jordskokk i tynne skiver med mandolin og ha i kaldt vann. Drener på et klede og fritér. Strø salt over når chipsen er ferdig fritert.

Ibericoside:

Salt og pepre ibericosiden, stekes i 2 min på hver side, la hvile i 2 minutter. Kutt så i terninger.

Anrett suppen i sellerirotskallet.

KREMET SOPPSUPPE: Med smørstekte kantareller.

Reneé og Paul-Ottars kremet soppsuppe:

Kremet soppsuppe:

500 gr blandet skogsopp (kantareller, steinsopp etc)

2 stk sjalottløk

1 fedd hvitløk

Nøytral olje

Salt

Cayennepepper

Saften av 1 sitron

5 dl kremfløte

1 bunt fersk timian

Surr sjalottløk, hvitløk og sopp i litt nøytral olje. Hell på 5 dl vann og fløte og kok opp, la koke i 10 min, kjør glatt i blender. Smak til med salt, cayenne og sitronsaft. Juster ev. konsistensen med litt ekstra fløte.

Smørstekte kantareller:

1 ss smør

1 sitron

1 håndfull kantareller

2 stk sjalottløk i ringer

Salt

Varm en panne med smør og løkringer, stek kantarellene kjapt i pannen og smak til med salt og sitronsaft.

Posjert egg:

7% eddik

Salt

3 egg

Kok opp en kjele med vann, når det koker sett vannet til siden og tilsett eddik og salt. Det skal smake godt med salt og eddik av vannet. Lag en spiral i vannet ved å røre kjapt med en visp en vei. Knekk ett egg om gangen i en kopp eller liten skål, slipp egget forsiktig ned i vannet. Posjér i ca. 3-4 min, løft forsiktig opp med en hull-skje.

Ekstra:

En liten håndfull ristede gresskarkjerner

1 pk karse

Ekstra virgin olivenolje

Service:

Kjør soppsuppen godt opp med en stavmikser slik at den skummer og er luftig. Hell suppen over i kanne, ev. en kaffekanne i støpejern.

Finn frem en porselensskål, gjerne litt gammel engelsk stil. Legg først noen gresskarkjerner i midten av skålen, legg det posjerte egget oppå kjernene, og strø kantarellene rundt. Strø karse og olivenolje over soppen. Server tallerkenen med suppen a´part i kanne.