Stadig flere unge sliter med å betale regningene sine, og ender opp med gjeld og betalingsanmerkninger, viser tall fra data- og analyseselskapet Bisnode.

Personer med betalingsanmerkninger i aldersgruppen 18-24 år vokste med 3,8 prosent i 2017. Hver av disse personene har registrert 3,2 betalingsanmerkninger i snitt.

– Tallene viser at veksten i antall betalingsanmerkninger er størst hos de eldste og yngste i samfunnet. Mest bekymringsfullt er veksten i andelen unge som ikke betaler regningene sine. Det er en skremmende utvikling, sier administrerende direktør ved Kreditorforeningen Midt-Norge, Bjørn Grønnesby, til TV 2.

– For enkelt å få forbrukslån

Tallene fra Bisnode viser at personer med betalingsanmerkninger i aldersgruppen 18-24 år til sammen skyldte 354 millioner kroner ved utgangen av 2017.

TV 2 har snakket med «Marius», som forteller at han har opparbeidet seg en gjeld på rundt en million kroner gjennom bruk av forbrukslån og kredittkort. Han har ikke fortalt om gjelden til sin familie, kun et par nære venner, og ønsker derfor å være anonym.

– Det startet med 150.000 kroner i forbrukslån. Så fikk jeg et enda et lignende lån. Og så enda ett, forteller Marius.

Marius er en mann i 30-årene, bosatt i Oslo. Kun halvparten av milliongjelden han sitter med, er penger han faktisk har lånt, mens resten er gebyrer og renter som har hopet seg opp, fordi han ikke har klart å betale tilbake lånene.

– Det er altfor enkelt å få kredittkort og forbrukslån. Det verste er at jeg tjente godt, men det var så enkelt å skaffe seg mer. Hvis du spør meg hvordan jeg har fått den gjelden jeg sitter med i dag, så kan jeg ikke engang svare på det, sier Marius.

Har vurdert selvmord

Pengene har gått til spontane ting som skapte glede i korte øyeblikk. Uten å eie noen bolig eller å ha noen annen form for sikkerhet enn jobben, fikk han innvilget det ene lånet etter det andre. Også kredittkort var det ingen problemer å få tak i.

– Det starter kanskje med at du bruker 3000 på kreditt, som du tenker at du enkelt skal klare å betale tilbake. Men så blir det til 6000, som raskt blir til 10.000, og vips, så har du makset kredittkortet. Så klarer du å betale tilbake noen tusen, men det er jo omtrent bare renter, sier Marius.

Han sier at gjelden har gjort at han ikke kan være med venner, og at han heller ikke ønsker seg kjæreste.

– Friheten er tatt fra meg, og jeg har gått i dyp depresjon i flere år. Jeg føler selvfølgelig en stor skam over hvordan jeg har havnet i en sånn situasjon. Flere ganger har jeg vurdert å ta livet mitt på grunn av gjelden, sier han.

Skal aldri fortelle familien

Marius sier han ikke kan legge all skyld på bankene som har gitt ham lån, men synes det er utrolig at de fortsatte å gi ham lån når de visste hva slags situasjon han var i. Han sier også at alle gebyrene og rentene virker meningsløse, når det bare fører til at han får enda større problemer med å betale tilbake.

– Jeg kommer aldri til å ta opp forbrukslån eller bruke kredittkort igjen. Det er det verste jeg har vært borti, sier Marius.

Han er helt klar på at han aldri skal fortelle noen flere om gjelden, og angrer nesten på at han har fortalt noen venner om det.

Grønnesbys fire enkle tips: Skaff god oversikt over egen økonomi. Hvor mye tjener du, og hvor store er utgiftene.



Prøv å spare opp minst én månedslønn i buffer.



Betal alle regninger ved forfall. Dersom du får problemer, ta kontakt med den som skal ha penger og avtal en nedbetaling eller utsettelse.



Aldri betal gjeld med gjeld, og ikke bruk kredittkort til å kjøpe deg ut av et problem.

– Man har en stolthet, og gjelden blir ikke borte bare fordi man forteller noen om det. For at ikke andre skal havne i samme situasjon som meg, tenker jeg at foreldre må bli flinkere til å lære barna sine hva penger betyr. Jeg har levd med en innstilling om at penger ikke betyr så mye, men det gjør det, sier Marius.

Har tro på gjeldsregister

Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen tror noen av årsakene til at flere og flere unge kommer skjevt ut økonomisk, er høye boligpriser og et generelt høyt kostnadsnivå. Han er enig med Marius i at det er for lett å skaffe seg kredittkort.

– Myndighetene har gjort noen forsiktige grep med å begrense mulighetene, men overhodet ikke nok. Det må tyngre skyts inn, sier Grønnesby.

Direktøren tror et større fokus på personlig økonomi i skolen vil gjøre noe med holdningene blant ungdom. Han har også tro på å etablere et gjeldsregister, slik myndighetene har vedtatt.

– Når et slikt register kommer på plass kan lånegiver gå inn og se på den samlede gjelden før de gir ut lån. Dersom de gir lån til noen som ikke bør få mer lån, bør det få konsekvenser for lånegiveren.