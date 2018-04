I september fikk «Terkel i knipe»-fansen en svært etterlengtet og gledelig nyhet.

Anders Matthesens oppfølger «Ternet Ninja» er på vei, hele 14 år etter den kontroversielle forgjengeren.

Ifølge skaperen av det politisk ukorrekte animasjonsuniverset, er det Terkels tenåringsfetter Aske som har hovedrollen.

Det alle nå lurer på, er om Aksel Hennie igjen vil ha alle stemmene i den kommende filmen.

Skaperen selv sier til TV 2 at dubbingen i de andre nordiske landene er utenfor hans ansvarsområde.

– Hvem som skal spille de forskjellige rollene i Norge har jeg ingen innflytelse på, sier Matthesen.

Gjør gjerne oppfølgeren

Han forteller at han gjerne kunne blitt overtalt til å selv dubbe filmen på «nesten-norsk», men forteller til TV 2 at valget burde være åpenbart.

– Siden Aksel Hennie hadde suksess med å ha alle stemmene i den norske versjonen, så virker det opplagt å spørre ham igjen, konstaterer skaperen av animasjonsuniverset.

Da TV 2 tok kontakt med Hennie selv, hadde han foreløpig ikke fått noen forespørsel om dubbing. Likevel legger han ikke skjul på at det er noe han gledelig ville ha gjort.

– Jeg elsket å gjøre «Terkel i knipe», og hadde selvfølgelig gjort oppfølgeren hvis jeg hadde blitt spurt, sier Hennie.

Aksel Hennie gjør gjerne «Terkel i knipe»-oppfølger. Foto: Lise Åserud

– Det er hyggelig å høre at Anders Matthesen mener jeg burde dubbe oppfølgeren, fortsetter han.

Ble forbudt i Fredrikstad

Men hvem som skal dubbe filmen er ikke det eneste Matthesen er spent på.

– Spørsmålet er jo også om den i det hele tatt blir tillatt i Norge, sier dansken.

For da «Terkel i knipe» kom ut i 2004, fikk skolerektorer i Fredrikstad bakoversveis og store øyne. Hele fire skoler i byen stoppet de planlagte visningene av filmen under Fredrikstad Animasjonsfestival.

Med replikker som: «Inntørka mensblodbefengte jævla rævråtne slingrefitte», mente de at filmen – som i Danmark fikk en aldersgrense på syv år – ble for sterk kost for byens ungdomsskoleelever.

– Jeg tror ikke alle elever klarer å se ironien som ligger i filmen, sa rektor ved Gaustad ungdomsskole, Øyvind Fjellstad, til NRK i 2004.

Gjenysn med onkel Stewart, Terkel og Quang

Om det blir Hennie som har stemmene eller ikke, fansen har mye å glede seg til.

Matthesen forteller til TV 2 at den munnrappe og alkoholiserte onkel Stewart stikker innom. Vi vil også få et gjensyn med Terkel, som nå har blitt småbarnsfar – og ironisk nok har han valgt å kalle datteren for «Feite-Dorris».

Men selv om alle karakterene har blitt eldre, er den Thailandske barnearbeideren Quang fortsatt et barn.

– Det gir ikke stor mening, fleiper Matthesen, og legger til at «Ternet Ninja» både blir spennende, moralsk og morsom.

– Jeg spiller selv de fleste rollene i den danske versjonen, dog ved hjelp av et par barn for å skille det litt ut fra «Terkel i knipe».

Handlingen i filmen er hentet fra Matthesens prisvinnende barnebok «Ternet Ninja», som ble en bestselger i hjemlandet. Premieren i Danmark er satt til 1. juledag.

Men om filmen i det hele tatt kommer til Norge, virker fortsatt usikkert.

Rasmus Krogh i Nordisk Film Distribusjon Danmark forteller til TV 2 at ingen beslutninger er tatt hittil:

– Vi har fortsatt ikke bestemt oss for verken norsk utgivelse eller dubbing, sier han.