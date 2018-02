Det oste skuffelse lang vei av gutten da han tapte gullet med fire hundredeler. Og da føltes plutselig sølv som et nederlag for alle oss som satt på tribunen og så på.

Men det håper jeg Lorentzen tar som et kompliment.

For det er også den eneste bitte lille negative følelsen jeg sitter igjen med etter den vanvittig spennende 1000-meteren i den olympiske ovalen.

Bare for å slå fast det med én gang. Ingen norske utøvere har imponert meg mer i OL enn skøytesprinteren fra Fana. Gullet på 500 meter var en eksplosjon i god gammeldags idrettsglede. Det var en nordmann som brøt en etterlengtet barriere. Ikke bare idrettslig, men også kulturelt. Skøyteløp i Norge har vært ensbetydende med allround og langdistanse. Nå har vi en olympisk mester i sprint. Det er nesten ikke til å tro for de av oss som noterte rundetider på 10 000-meteren i gamledager.

Men det mest imponerende er at skøytegutta har prestert bedre enn de selv turde å drømme om.

Men ut fra det lille, men sterke miljøet i Fana har det vokst fram utøvere som ikke har gått baklengs inn i framtida. Og endelig får de uttelling for all treningen og talentet. Lorentzen reiser hjem med gull og sølv. Mens Sverre Lunde Pedersen minst reiser hjem med gull og bronse. Og det gjør at Fana alene ligger på 13. plass på medaljestatistikken i OL, foran land som Kina, Russland, Polen, og Ukraina.

Jeg fikk litt frysninger på ryggen da Lorentzen varmet opp med den gode gamle djevellua som i årevis har vært symbolet på norsk skøytesport. Det ble for meg det som binder det gamle gode, med det moderne i norsk skøytesport.

For det er ingen tvil om at utfordringene står i kø for skøyteforbundet. Det har vært knusktørt på sponsormarkedet i mange år. Sportslig suksess er alltid en forutsetning for å skaffe midler til økt satsing. Derfor er det fortjent at de nå kanskje kan høste av det enorme arbeidet som er lagt ned de siste årene.

Under OL i 1994 var Johann Olav Koss landets største idrettskjendis. Han er vel fortsatt landets mest kjente skøyteløper.

Men etter mange år i skyggen av skisporten, er skøyter blitt en marginal idrett i Norge. Jeg var på et folkemøte på Valle Hovin for noen år siden der noen få skøyteentusiaster la fram planer for en skøytehall på Valle Hovin. Den ble aldri noe av. I dag er det en fotballstadion, med den gamle skøytebanen i bakgården. Det er et godt bilde på ståa i norsk skøytesport.

Men:

Nå har de fått eneren. Han er bergenser. Han er rå, og rett og slett en fantastisk idrettsmann. Det er et godt utgangspunkt for å skape vekst for de som styrer norsk skøytesport.

Men det er en stor jobb å gjøre. Men jobber de som styrer like hardt som Lorentzen har gjort for å komme dit han er i dag, så er det ingen grunn til at man ikke skal lykkes.

Det er bare å kaste armen og kjøre på.