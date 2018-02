Fartsrekorder er noe du kan sette på bane eller lukket vei. Å forsøke å gjøre det på E6 er ikke like smart...

Det fikk en ung kvinne fra Trøndelag erfare tidligere i år. Hun visste neppe at også politiet var ute på kjøretur. Og de la seg kjapt på hjul.

Resultatet var at kvinnen ble målt til en gjennomsnittshastighet på 153 kilometer i timen, i en 90-sone utenfor Steinkjer.

Ikke første gang...

Det er en så grov fartsovertredelse at kvinnen måtte møte i retten. I Inntrøndelag tingrett ga hun en uforbeholden tilståelse. Det skriver Trønder-Avisa som først omtalte saken.

I rettsavgjørelsen står det at fartsovertredelsen skjedde under relativt gode kjøreforhold og med lite trafikk.

Ung alder til tross: Dette var ikke første gang kvinnen ble tatt for å kjøre for fort. Hun har også tidligere blitt stoppet for fartsovertredelse.

Forsøk på å sette fartsrekord

I dette siste tilfellet innrømmet hun også at råkjøringen skjedde i et forsøk på å sette ny fartsrekord.

Dermed røk førerkortet for 18 måneder. Etter denne perioden, må hun kjøre opp på nytt for å få førerkortet tilbake. Den unge kvinnen ble også dømt til 21 dagers fengsel.

Kvinnen – som nå er fotgjenger – vedtok dommen på stedet.

