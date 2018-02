Noe av det verste som finnes for en bileier er når noe ryker. Og det gjør det jo før eller siden. Noen ganger ofte. Da er det bare å levere bilen på verksted, og stålsette seg mens en venter på prisoverslaget.

En ny undersøkelse viser at pris teller mest når nordmenn velger bilverksted.

Likevel tar bare halvparten seg bryet med å sjekke hvem som er billigst.

Service også viktig

Hele 39 prosent oppgir pris som viktigste faktor ved valg av bilverksted, viser målingen, som er foretatt av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL).

På en delt andreplass kommer service og det at tilbyderen er et merkeverksted. Begge forhold regnes som viktigst av 22 prosent av de spurte.

På de neste plassene følger tilgjengelighet og andres anbefaling.

Under halvparten sjekker priser

– Selv om pris er viktig for mange, er det bare 46 prosent som oppgir at de sjekker med flere verksteder før de bestiller service eller reparasjon. Det er et tankekors. Forskjellene kan være store, så det lønner seg ofte å ta noen telefoner, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Når det gjelder kvaliteten på arbeidet, svarer en tredjedel at de tror merkeverkstedene gir best og sikrest reparasjon og service.

17 prosent mener frittstående eller kjedeverksteder er best, mens 29 prosent ikke tror det er noen forskjell. Én av fem svarer vet ikke.

Skjerpet konkurranse

– Det er forståelig at oppfatningene rundt dette ikke gir noe entydig bilde, for i Norge stilles det strenge krav til godkjenning av verksteder. Alle må ha dokumentert kompetanse, topp moderne utstyr og tilgang til nødvendige tekniske data, sier Hansen.

Skillet mellom de ulike verkstedkategorienes roller er heller ikke like skarpt som før, mener han.

– Det blir mer og mer vanlig at merkeforhandlere velger flere samarbeidspartnere på servicemarkedet og blir medlemmer i en verkstedkjede. Samtidig skjerpes priskonkurransen når det gjelder vedlikehold og reparasjon av eldre biler.

Elbil og hybrid viktigere

ABL merker også at service på el- og hybridbiler seiler opp som et stadig viktigere marked for konkurransen verkstedene imellom.

– Her har det skjedd mye på kort tid. Svært mange verksteder står nå klare til å håndtere vedlikeholdet av alle typer biler, helt uavhengig av motorteknologi.

Den nye undersøkelsen avdekker også at mange bileiere ikke er kjent med den valgfriheten som gjelder på servicemarkedet.

Garantien

– På spørsmål om de tror et frittstående verksted kan stemple for utført intervallservice i bilens servicehefte, svarer 10 prosent nei og hele 33 prosent sier vet ikke. Nær halvparten har altså ikke fått med seg at det her råder full likestilling.

Nesten tre av ti tror også at garantien bortfaller hvis de går utenom merkeverkstedene i bilens garantiperiode. I tillegg oppgir 35 prosent at de ikke vet, eller ikke har tenkt over det.

– Bare en drøy tredjedel er fullt ut klar over at garantien gjelder uavhengig av hvilken kategori det valgte verkstedet tilhører, sier Arild Hansen.

