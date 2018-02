Det er ikke ekstremt kaldt nå. Unntaket er de indre delene av Troms og Finnmark, der temperaturen sank ned til minus 30 i natt.

Det indre Østlandet hadde under minus ti, men det er ikke er uvanlig i februar.

Kysten rundt var det noen få pluss i sør i går, og noen få minus i nord.

– Temperaturene holder seg omtrent der de er nå til over helgen, da blir det skikkelig kaldt, forteller Storm-meteorolog Stig Arild Fagerli.

Årsaken til kulden er høytrykkene som ligger over Skandinavia. I dag og i morgen er det ett i nord, og et litt sør for oss.

Mellom dem har et lavtrykk klart å få inn skyer og nedbør, og det er skyene er årsaken til at temperaturen ikke er enda lavere nå.

Gjennom helgen forsterker høytrykket i nord seg, og siger sørover. Det rydder unna skyene, og vi får det derfor enda kaldere utover i neste uke.

– Akkurat nå ser natt til onsdag og torsdag ut til å bli de kaldeste i Sør-Norge. Da passerer lavtrykket rett over oss, og vi får en kombinasjon av kald luft, lite skyer og lite vind, forteller Fagerli.

Torsdag er det 1. mars, og altså den første vårdagen.

Prognosene viser at Oslo kan får minus 20 grader natt til torsdag. Langs kysten i Sør-Norge kan temperaturen synke til minus 10-12 grader. Det er uvanlig kaldt.

– Oslo har ikke hatt under 20 minus i mars siden 1987, da det var minus 20,2 grader. Rekorden er fra 1942, minus 21,3 grader, sier Fagerli.

Restriksjoner i bilbruken?

Kald luft er tyngre enn varm, og når det er lite vind samler den seg langs bakken. Vi får det meteorologene kaller inversjon.

Støv, eksos og røyk stenges inne i det kalde laget, og gjør at luftkvaliteten blir stadig dårligere.

Du må derfor regne med at det blir restriksjoner i bilbruken i neste uke.

DETTE er årsaken til kulden. Kartet viser onsdag, men værsituasjonen er lik i hele neste uke.

Høytrykk har skylden

Rundt høytrykk roterer luften med klokken. Slik høytrykket plasserer seg fremover, drar det derfor kald luft sørover fra Sibir, og inn over Europa fra øst.

– Lavtrykkene skyves sør for oss, og går inn i Middelhavet. Rundt dem roterer luften mot klokken, så de hjelper til med å flytte den kalde luften videre vestover i Europa, forklarer Fagerli.

Vest for høytrykket trekkes det opp mild luft fra sør, og både Bodø og Tromsø får det litt varmere enn Bergen og Stavanger.

– I Bodø viser prognosen en plussgrad midt på dagen torsdag, sier Fagerli.

TEMPERATUREN midt på dagen fremover. Nettene blir noen grader kaldere.

Det er ingen ting som tyder på at værsituasjonen skal endre seg med det første. Høytrykket blir liggende og trekke ned kald luft så langt de normale prognosene til Fagerli går.

– Prognosene vi lager for kraftbransen viser at det tørre og kalde været kanskje kan vare helt til 15-20. mars, sier Fagerli.

Litt snø i helgen

Før høytrykket rydder bort skyer og nedbør skal vi gjennom en helg med litt snø.

– I dag snør det fra Trondheim til Bodø, helt vest i Lofoten, og litt nord på Østlandet. Ytre Namdalen får mest, sånn 20-30 centimeter, forteller Fagerli.

NEDBØR frem til midnatt tirsdag

Resten av landet får oppholdsvær og en god del sol. Lokal tåke kan ødelegge her og der på Østlandet, og hadde det ikke vært for den og vinden ville det vært ganske fint i dag.

– Opp i kuling fra sørøst i Vest-Finnmark, stiv kuling i Troms og nord for Namdalen i Trøndelag, og nord på Vestlandet, sier Fagerli.

Nedbøren som går nordover i Nordland i dag, stanses av høytrykket, og skyves sørover igjen lørdag og søndag.

– Lørdag får Nordland fra Bodø og sørover 15-20 centimeter snø til. Ut på ettermiddagen og kvelden dryser det litt i Trøndelag også, sier Fagerli.

Det kommer litt snø inn fra øst mot Sør- og Østlandet først på dagen lørdag, men ikke store mengdene.

Vinden minke litt, men kommer opp i liten kuling fra sørøst utsatte steder fra Nord-Trøndelag og nordover.

Siste vinterferieuke

Snøværet som er på vei sørover, passer Vestlandet mandag morgen, og det kan gå noen byger i Varanger.

Ut over dette starter neste uke fint, og høytrykket fortsetter å dominerer været hele uken.

På tross av kulden er det godt nytt for skoleelevene i Oppland, Buskerud, Hordaland og Troms. Denne uken er det deres tur å ha vinterferie.

Lavtrykkene i Middelhavet gjør at østavinden øker litt i styrke lengst sør i landet fra omtrent tirsdag, og lavrykk i Barentshavet gjør at det øker litt på fra vest lengst nord i landet.

– Lengst nord dreier vinden nordlig midt i uken, og da øker faren for at det kan danne seg polare lavtrykk, advarer Fagerli.

Nordavinden gjør at det kan komme inn snøbyger mot kysten fra Trøndelag og nordover.

– Det kan danne seg et lite lavtrykk i nordavinden på torsdag, og det kan komme inn mot Vestlandet torsdag, sier Fagerli.

Også langs kysten fra Lindesnes til Oslofjorden kan det snø litt av og til.

– Når det kommer kald luft fra øst inn over det varmere vannet i Skagerrak, kan den stige opp og danne byger, forklarer Fagerli.

Vinden kan øke opp i stiv og sterk kuling fra nordøst i dette området.