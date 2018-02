Nina Mehlum er 40 år. Hun vokste opp i den lille kommunen Skaun, rett utenfor Trondheim.

Hun levde et aktivt liv, med turer, og hadde ski på beina så ofte som mulig. Men i påsken for tre år siden ble hun dårlig.

– Jeg trodde jeg hadde influensa. Men jeg ble aldri helt frisk. Det var noe med pusten min, sier hun til TV 2.

Hun forteller at hun plutselig måtte beregne dobbelt så lang til bussen. Hun, som alltid hadde gått så raskt på turer.

Etter å ha hanglet i flere uker, fikk kollegene henne til å gå til lege. Her tok hun pusteprøve, som avslørte tegn på astma. Det neste året prøvde hun flere astmamedisiner, men ingenting hjalp. På denne tiden var Nina i lære i en skomakerbedrift i Heimdal. Hun gledet seg til å ta fagbrev.

VANSKELIG TID: Nina er stolt av fagbrevet på veggen. Men hun kan aldri vende tilbake til jobben som skomaker. Foto: Privat.

Et mysterie

– Men bare noen dager etter at jeg sto med fagbrevet i hånda, måtte jeg slutte i jobben og skrinlegge alle planer om å bli skomaker.

Nina hadde fått time hos en lungespesialist i Trondheim. Hun forteller at hun tullet litt med at hun kanskje hadde kols da hun kom til legen. Det var jo noe hun trodde bare gamle folk fikk.

Etter omfattende tester fikk hun svaret. Det var ikke lenger en spøk. Hun har kols og en lungekapasitet på 60 prosent.

De aller fleste som får kols er over 55 år, ifølge tall fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Nina var et unntak.

Hun ble henvist til Arbeidsmedisinsk avdeling ved St Olavs hospital.

– De mente at det ikke var skomakerjobben som hadde gitt meg kols. Men de sa samtidig at jeg ikke kunne fortsette i jobben. Det var sannsynlig at det kunne forverre tilstanden på sikt.

Nina har tidligere røyket noe, men sluttet for mange år siden. Hun sier legene ikke trodde det hadde forårsaket kols, og hun var heller ikke genmessig disponert for sykdommen.

– Det føltes ekstra tungt at jeg aldri har fått et godt svar på hvorfor dette rammet meg, bare 37 år gammel. Jeg har i perioder vært sur på at det var akkurat jeg som fikk det.

Hun sier det var skikkelig tungt å slutte i jobben.

– Det har vært en sorg for meg hele veien. Det føltes som om jeg hadde mistet noe. Det var også vanskelig å leve et vanlig familieliv.

Vanskelig å være mamma

Nina har samboer, og er mamma til to tvillinger på fem år. Hun har også to eldre døtre fra et tidligere forhold.

– Før jeg fikk diagnosen – og medisin, var det en kamp bare å klare å levere tvillingene i barnehagen. Og fortsatt klarer jeg ikke å leke med dem, eller gå på skitur, som jeg gjerne ønsker.

Medisinene må Nina bruke resten av livet. Nå håper hun at lungene holder seg stabile. To ganger i året er hun inne til kontroll for å følge utviklingen.

Hun roser Nav for hvordan hun har blitt fulgt opp hele veien. Nå går hun på arbeidsavklaringspenger, og er i praksis ved en skole en dag i uken. Her er hun elevassistent i kunst- og håndverkstimer, og det passer perfekt. Hun håper det kan økes til flere dager i uken, om formen holder.

– Dette har virkelig vært et lyspunkt for meg. Det gir meg utrolig mye glede, og ikke minst har det gitt meg mestringsfølelse igjen. Det er så utrolig viktig for alle å ha.

Hun legger ikke skjul på at det har vært tungt, også psykisk.

– Kols har ikke bare slått ut kroppen min, men hodet også. Jeg sliter mye med angst. Nå går hun til oppfølging hos en psykolog som også tidligere har behandlet kolspasienter.

Mange fordommer

Nina mener det er en ekstra belastning at mange har fordommer og mener mye om kols.

– Stadig møter jeg folk som skal fortelle meg hvorfor jeg ble syk. De sier at det er fordi jeg røyket tidligere, eller fordi jeg likte å sitte ved bålet på tur. Andre mener jeg ble rammet fordi jeg jobbet som skomaker.

Dette er kols En kronisk betennelsesreaksjon skader bronkiene og vevet i lungene. Sykdommen utvikler seg langsomt, og for personer som ikke trener, kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten eller kondisjonen er svekket. Røyking er den vanligste årsaken til kols. Risikoen øker med økende tobakksforbruk og antall røykeår. Over 80 % av de som har kols røyker eller har røkt. Langvarig røyking setter i gang en betennelsesprosess som skader slimhinnen i luftveiene. Dette resulterer i bindevevsdannelse og innsnevringer av luftveiene. Andre årsaker til kols kan være: luftforurensning i arbeidsmiljøet fra støv, røyk, gass og damp (yrkeskols). Astma i barnealder eller hyppige luftveisinfeksjoner i ung alder kan bidra til at sykdommen utvikler seg. Arvelige faktorer spiller også inn og gir større eller mindre disposisjon for å utvikle sykdommen. Kilde LHL.

– Hvordan reagerer du når folk sier slikt?

– Jeg prøver å svare så høflig jeg kan. Men det er slitsomt, for jeg vet jo hva legene sier. Det hadde vært fint om folk hadde hatt litt mer kunnskap. Mange tror det bare er å ha nedsatt lungefunksjon. Men jeg vet at det er en stygg sykdom som kan ramme hele tilværelsen, og som setter store begrensninger for hvem jeg kan være.

Mange er rammet

TV 2 har tidligere skrevet om en ny kartlegging gjennomført av Folkehelseinstituttet, i samarbeid med universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Deres beregninger anslår at så mange som seks prosent av nordmenn over 40 år lider av kols.