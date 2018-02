Se video fra løpet i Sportsnyhetene øverst på siden!

Med tiden 1.07,99 gikk Håvard Holmefjord Lorentzen (25) inn til OL-sølv på herrenes 1000-meter.

Gullet gikk til forhåndsfavoritt Kjeld Nuis fattige fire hundredeler foran Lorentzen.

– Tror han er skuffet

– Det var storartet med sølv. Det var et kjemperesultat. Gull og sølv på Lorry, det er over det vi kunne forvente og drømme om på forhånd, sier landslagssjef Sondre Skarli til TV 2.

Gullet røk ved inngangen til den tredje svingen, mener trener Jeremy Wotherspoon.

– Det var de fire hundredelene i forskjell. Det er strålende å vinne sølv i OL og være på pallen igjen. Mitt kritiske blikk er at jeg mener han burde vunnet. Jeg tror han tenker det samme, sier Wotherspoon.

Lorentzen sier seg enig i vurderingen til Wotherspoon, men Fana-løperen mener at han ikke kan klage når han leverer en tid som er hans beste på en lavlandsbane.

– Jeg følte jeg var aktiv og bra på den vekslingssiden, men jeg kunne kanskje vært enda litt råere i inngangen mot svingen, sier Lorentzen til TV 2.

Han vil likevel ikke deppe over den forspilte gullsjansen.

– Det var spennende. Det gikk fra grønt (ledelse Nuis) til likt. Jeg hadde jo et håp om at det skulle bli pluss (på tiden til Nuis). Jeg så rett opp på tavla, sier Lorentzen til NTB om de nervepirrende 68 sekundene som fratok ham gullet.



– Litt skuffet var jeg med en gang, men nå føler jeg at jeg vant et sølv. Sprint er jevnt. Det har vært et fantastisk OL, slo han fast.

Kim Tae-yun tok en populær bronsemedalje foran ekstatiske sørkoreanere i OL-byen.

Dermed står Lorentzen tilbake med medaljer på begge sprintøvelsene i OL. Lorentzen vant 500-meteren tidligere denne uken med ett fattig hundredel.

Fikk ikke ryggen til Verweij

Lorentzen gikk i par med nederlenderen Koen Verweij, men fikk lite hjelp da han skulle ta fatt på siste indre.

– Hadde Håvard hatt den forbanna ryggen ... Men nå hadde ikke Nuis rygg heller, sier storebror Lorentzen.

– Det er helt vilt bra. Han gjør sin beste 1000-meter noensinne, men jeg tror han er skuffet. Han hater å tape - spesielt mot erkerivalen.

Sølvet på 1000-meteren bygger videre på det som har vært et strålende OL for det norske laget. Lorentzen har kapret gull og sølv, mens Sverre Lunde Pedersen tok bronse på 5000-meteren. Det norske laget gikk inn til gull på lagtempoen onsdag denne uken.

– Jeg hadde tenkt det i drømmene mine, ja. Men om jeg skulle vært realistisk, hadde jeg personlig mål inne i meg på tre (medaljer). Utad hadde vi på to. Når vi har tre og to er gull, er det over all forventning. Dette OL har vært helt enormt fra start til slutt. Vi vet at vi hadde litt utur med Sverres feilskjær på 1500, så det kunne vært fem, sier Skarli til TV 2.

Lorentzen hadde mulighet til å kopiere skøytelegenden Eric Heyden som den første til å vinne 500- og 1000-meteren i samme OL. Kanadieren gjorde det i 1980 på vei mot seier på alle fem distanser, skriver NTB.