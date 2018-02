Dette trenger du:

2 dl lettkokte havregryn (valgfritt store eller små)

2 dl havremel (knus/mal havregryn i blender )

2 ts bakepulver

2 ts sukrin gold, sukker eller honning

½ ts salt

1 ½ dl Farris eller lignende vann med kullsyre (gjør brødet luftig)

1/2 dl vann

3 ss mager kesam/yoghurt

havsalt til topping

Slik gjør du:

Sett ovnen på 200 grader varmluft.

Bland alt det tørre i en bolle. Tilsett Farris, vann og kesam, og rør godt sammen. La det stå i et par minutter for at havregrynene skal trekke til seg væske. Dette er viktig for å få rett konsistens på deigen. Den vil «svelle» til en litt fastere konsistens.

Hell deigen over på et bakepapirkledt stekebrett og smør utover med en slikkepott til en firkant på ca 25 x 25 cm. Topp med havsalt eller urter etter smak. Stek på midterste rille i varm stekeovn i ca 13 min. Avkjøles på rist.

Ønsker du et mer proteinrikt brød kan du tilsette 1 egg. Men det smaker også godt med kokt egg i skiver som pålegg.

Brødet smaker best nystekt, men kan fryses eller legges i kjøleskap. Varm det da i brødrister før det serveres.

Tilbehør:

Brødet passer godt til suppe, skolemat, kveldsmat eller på tur! Eller til venner som plutselig kommer innom.

Brødet er næringsrikt, inneholder nesten bare havre og kesam gjør brødet «saftig». Kesam kan erstattes med yoghurt eller kvarg

Glutenfritt bruk glutenfrie havregryn. Det smaker like godt.

Maggies favorittpålegg er ruccola med blåmuggost, pesto eller kryddersmør.

Kryddersmør:

Rør mykt smør luftig og smak til med sitron, hakkede friske urter og evt. finhakket hvitløk.