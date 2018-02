Russland er rammet av sin andre dopingskandale under OL i Sør-Korea. Fredag kom nemlig nyheten om at Nadezhda Sergeeva (30), som deltok i toerbob, har testet positivt for bruk av et forbudt stoff.

Det er Insidethegamez.biz som melder nyheten. Navnet til bob-kjøreren er blitt gjort kjent gjennom russisk media, skriver nettstedet.

Den positive dopingprøven blir bekreftet av presidenten i det russiske bobforbundet, Alexander Zubkov, ifølge Sport Express. Angivelig skal Sergeeva ha testet negativt da hun avla en prøve 13. februar, men avlagt en positiv test bare fem dager senere.

Det hevdes at Sergeeva skal ha tatt til seg det forbudte stoffet gjennom bruk av en nesespray. Hun var blant de russiske utøvere som testet positivt for meldonium i 2016, men fikk amnesti av Wada.

Fra før er curlingspilleren Aleksandr Krusjelnitskij tatt for bruk av meldonium, Han var med på å slå Norge i bronsefinalen i mixed curling tidligere i mesterskapet, men har nå mistet medaljen. Fredag ble det også kjent at det norske paret Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien, som har returnert til Pyeongchang, får bronsemedaljen under en seremoni lørdag.

IOC President Bach welcomes Kristin Skaslien and Magnus Nedregotten back to #PyeongChang2018. The Norwegian curlers will receive their bronze medal from the mixed doubles competition tomorrow night at 20:02 in the medals plaza. #Olympics @idrett pic.twitter.com/a3KFEKL1qV — IOC MEDIA (@iocmedia) February 23, 2018

Nå settes et enda større press på IOC, som skal møtes før avslutningsseremonien og beslutte om den russiske OL-utestengelsen skal oppheves.

Sergeeva og de øvrige russerne i OL har konkurrert under navnet OAR (Olympic athletes from Russia) etter at Russland som nasjon ble utestengt etter avsløringene om statlig styrt doping i forbindelse med OL i Sotsji for fire år siden.