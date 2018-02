Siden 1966 har 1077 mennesker blitt skutt og drept fordelt på 153 masseskytinger i USA.

176 av de drepte er barn og tenåringer, og det yngste offeret var kun åtte måneder. To ufødte barn er også tatt med i statistikken som er publisert på The Washington Post.

Statistikken forteller at de som utfører massakrene ofte bærer mer enn ett våpen. Stephen Paddock som drepte 57 mennesker i Las Vegas i oktober 2017 hadde hele 24 våpen.

Flesteparten av masseskytternes våpen ble kjøpt lovlig. Alle de 153 personene som utførte de dødelige skytingene var menn, bortsett fra tre stykker.

– Urealistisk

Som den første amerikanske delstaten har Oregon vedtatt et lovforslag om å stramme inn våpenloven. Personer som er siktet for stalking, vold i hjemmet eller ilagt besøks- og kontaktforbud får ikke kjøpe eller eie våpen. Men professoren har ingen tro på at vi får se et føderalt våpenforbud i USA.

– Det nytter lite at noen stater strammer inn, dersom våpenlovene er slappe i andre. Det kan bli noen justeringer på detaljer, som for eksempel et forbud på «bump stocks», noe Trump har gått inn for, men de grunnleggende lovendringene vil ikke forandres, mener USA-ekspert Torbjørn Knutsen.

Demonstrasjoner

Massakren i Florida hvor 17 mennesker ble drept har utløst en rekke demonstrasjoner i USA. Torbjørn Knutsen jobber som professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Han er usikker på om han vil kalle situasjonen i USA et opprør, men er imidlertid klar på at tilstandene vi ser nå skiller seg ut. Knutsen sier også at årsaken til at skolemassakrer får så mye mediedekning er at det er barn og ungdom som blir skutt.

At ungdommene har markert seg så kraftig i våpendebatten overrasker professoren.

– Når de sier at det amerikanske samfunnet er usikkert, og at de ikke tør å gå på skolen så vekker det oppsikt, mener Knutsen.

Professoren legger også til at våpenlovene i Florida er svært slappe, og at det kan være noe av grunnen til at debatten raser som aldri før. I Florida kan folk gå inn i en våpenbutikk og kjøpe et våpen over disk, til og med halvautomatiske rifler. Det var et slikt våpen 19 år gamle Nicolas Cruz brukte under skolemassakren i forrige uke.

Voldsom interesse

Det som også er spesielt, ifølge Knutsen, er at landet har en president som sier han skal gjøre noe, men som i virkeligheten ikke ønsker å gjøre noe med våpenlovene. Det fører til en kollisjon mellom befolkningen og myndighetene, mener Knutsen.

– Trump har behandlet dette spørsmålet klossete. Presidenten later som han skal gjøre noe, og det irriterer nok en hel del mennesker. Ingen normal president sier at vi må bevæpne lærere, sier Knutsen.

Kontroversielt utspill

NRA spokeswoman: "Many in legacy media love mass shootings. You guys love it... Crying white mothers are ratings gold to you..." https://t.co/gGwDIk1D8l pic.twitter.com/fqrTqgxgwt — CNN International (@cnni) February 23, 2018

Skoleskytinger utgjør en relativt liten del av masseskytingene, men de har en tendens til å få svært stor mediedekning. Talskvinne for National Rifle Association, Dana Loesch, kom torsdag med krass kritikk til mediene og sa at de elsket masseskytinger og at gråtende, hvite mødre er gull for seertallene.

Knutsen forteller at NRA i utgangspunktet startet som en jaktgruppe, men ble utsatt for et kupp og begynte å engasjere seg sterkt for retten til å bære våpen. Gruppen ble konvertert til en sterk, politisk pressgruppe som idag står svært sterkt i USA. Organisasjonen er kjent for å donere store pengebeløp til særlig republikanske politikere.

Kulturelle forskjeller

Professoren er klar på at det er store kulturelle forskjeller som gjør at våpenlovene i USA er svært vanskelig å gjøre noe med. Det er ikke bare å innføre et forbud, holdningene til våpen er helt annerledes, opplyser Knutsen.

– I Norge er staten snill, og vi stoler på det. I USA har staten alltid vært motstandere. De har vært en politisk aktør som har lagt begrensninger på individenes muligheter. Derfor er det viktig for folk å kunne beskytte seg, og dette er argumenter som vi ikke forstår, men som er svært viktige, sier han.