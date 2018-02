De siste månedene har det vært mye diskusjon rundt kryptovaluta, og særlig den digitale valutaen Bitcoin.

Bitcoin steg voldsomt i verdi i begynnelsen av desember, med én bitcoin verdt rundt 150.000 kroner den 16. desember. 5. februar i år var verdien av én bitcoin sunket til rundt 55.000 kroner.

– Den største innvendingen mot kryptovalutaer er at de er altfor uforutsigbare til å fungere som et stabilt betalingsmiddel, sier Alex Erland til TV 2.

Knyttet til norske kroner

Erland jobber i disse dager sammen med et par andre nordmenn for å utvikle den første digitale valutaen som baserer seg på norske kroner. Den nye valutaen «Norkoin» skal være en såkalt stablecoin, som betyr at den skal være mer stabil over tid enn de eksisterende kryptovalutaene.

– Det finnes idag hundrevis av coins på markedet, og det er kun én som påberoper seg å være en stablecoin, nemlig Tether. Denne har i etterkant vist svakheter, og har vist seg å ikke ha støtte i underliggende verdier som er en forutsetning for coinens stabilitet og verdi, sier Erland.

Tether har hevdet at hver coin de utsteder tilsvarer én dollar i verdi, men det er dette som altså har vist seg å ikke være så sikkert. Erland og resten av laget som jobber med Norkoin, skal lage en coin som er sikret ved hjelp av norske kroner.

– Én norkoin skal være verdt én norsk krone, og motsatt. Coinen skal være direkte knyttet opp mot norske kroner, og vi har innebygde modeller som gjør at vi ikke kan trykke opp flere coins enn det vi har verdier for, sier Erland.

Skal være mer sikker enn Bitcoin

Det er hovedsakelig fem personer fra ulike steder i Norge som samarbeider om Norkoin-prosjektet. Det innebærer blant annet spesialister på markedsføring, en som har studert økonomi og en med mastergrad i programmering. Flere av medlemmene har jobbet med kryptovaluta i flere år. Erland har bygget datamaskiner siden han var 14, og jobber mest med hardware.

– Vi har satt sammen et team som utfyller hverandre, og dekker hverandres områder.

Prosjektet er foreløpig i utviklings- og testfasen, og i mars planlegges et forsalg før coinen for alvor rulles ut. Erland sier noe av det viktigste med coinen de utvikler, er at det skal være en stablecoin.

– Norkoin skal følge den norske kronen over tid. Det vil gjøre at den er sikker og pålitelig over tid. Dersom det blir store svingninger, har vi mekanismer for å korrigere kursen i markedet.

Målet for de norske utviklerne er å lage en coin som kan brukes av både privatpersoner og næringsliv til betaling. Selve coinen skal komme på markedet i løpet av 2018.

– Spesielt er det næringslivet som etterspør et trygt og stabilt alternativ til Bitcoin. Dersom for eksempel et hotell idag tar betalt i bitcoin, kan man få et rom som koster 20 prosent mer eller mindre litt senere på dagen.