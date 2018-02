Tesla står bak verdens raskeste SUV – med sin Model X. Topputgaven er kapabel til 0-100 km/t på under 3 sekunder! Da skal det mye til å klare å stikke av.

Og akkurat det er kanskje grunnen til at politiet i Canada, nærmere bestemt Ontario Provincial Police, har valgt å bruke Model X som showbil på Toronto international car show.

Der ble nemlig Model X, av typen 90D, vist fram i full "politiuniform", inkludert sirener og blålys.

Testet i L.A.

Den er ment å være et eksempel på framtidens politibiler, ifølge sersjant Kerry Schmidt, som avduket bilen.

Det at lovens lange arm begynner å tenke elektrisk, er ikke noe nytt.

I Los Angeles ble man for eksempel positivt overrasket etter å ha testet både BMW i3 og Tesla Model S som politibiler i et år.

I Sverige har man også elektrifisert politiets bilpark – i form av ti Nissan Leaf.

Flere fordeler

Både i Los Angeles og i Sverige påpeker man at lavt støynivå, lave driftskostnader og miljøhensyn taler for elbil også for politiet.

Model X-en du ser bilder av her, er imidlertid ikke klar for tjeneste. Den er nemlig ikke godkjent som politibil ennå.

Den må blant annet testes til bruk i forbindelse med biljakt. Men akkurat på det området vil vi tro bilen skulle kunne bestå de fleste utfordringer med letthet. Det er ikke mange biler som kjører fra en 90D.

I Ontario håper man å få på plass en avtale med Tesla om kjøp av politibiler.

Håper på avtale

Høy sikkerhet og en rekkevidde på knappe 500 kilometer burde også trekke opp. Også har du plass til opptil fem banditter baki – i tillegg til de to politimennene!

Politiet i Ontario håper å få på plass en avtale med Tesla om å levere Model X til tjeneste i fremtiden.

Storselger i Norge

Model X er for øvrig en av de mest populære nybilene på markedet i Norge. I 2017 endte den opp som den fjerde mest solgte bilen! Det er oppsiktsvekkende, for en bil som koster fra rundt 700.000 kroner. De fleste legger rundt 850.000 kroner i en ferdig utstyrt bil.

Den elektriske SUVen byr på opptil sju seter, har svært karakteristiske Falcon-ving-dører og et av markedets mest avanserte selvkjøringssystemer.

Kanskje burde det norske politiet også begynne å elektrisifisere bilparken sin. Hva synes du?

Hvis du ser dette i speilet ditt, kan du være i ferd med å bli vinket inn av en utslippsfri politibil.

