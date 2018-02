I lørdagens episode av Hver gang vi møtes, åpner den folkekjære artisten Tor Endresen (58) for første gang opp om barndommen sin.

I programmet forteller han om savn etter den handelsreisende faren, som var mye borte, og utfordringene med å vokse opp med en mor som var syk.

«Jeg hadde det ikke bare lett da jeg var barn. Jeg hadde en mor som var veldig syk, og hun var det hele livet. Hun var ikke fysisk syk, du kunne ikke se det på henne», forteller Endresen i programmet.

– Gode og dårlige øyeblikk

«Min mor sa alltid at det som skjer i familien, det blir i familien. Så jeg skal ære hennes minne med å ikke gå mer inn på det. Men det var en sykdom som kunne gi ganske groteske utslag» sier han videre.

TV 2 har snakket med artisten, som utdyper:

– Det var ikke så lett å vokse opp med en syk mor – det er ikke lett for noen. Men det var et faktum i livet, og noe man måtte forholde seg til. Vi hadde gode og dårlige øyeblikk, forteller Endresen til TV 2.

– Hvordan har det påvirket deg at du vokste opp slik?

– Det lærte meg mye. Det som ikke tar livet av deg, gjør deg sterkere. Jeg ble flink til å dekke over ting. Jeg har også lært å fokusere på de viktige tingene i livet, og legge mest vekt på det positive, sier han.

Ble frisk de siste årene i livet

Endresen hadde et svært nært forhold til moren, som døde i 2014.

– Hun ble 86 år gammel. Og heldigvis hadde hun noen fine år på slutten, der hun fikk riktige medisiner, forteller Endresen.

FAMILIEN> Tor Endresen sammen med far, mor og søsteren Marit. Foto: Privat.

Barndommen har også gjort at Endresen fikk et svært nært forhold til den fem år eldre søsteren, Marit Fondevik (63). Hun fikk en omsorgsrolle for lillebroren, og ordnet opp i det meste.

– Hun tok seg av meg, og vi har et fantastisk flott forhold. Vi bor ikke så langt fra hverandre den dag i dag, så vi møtes så ofte vi kan, sier Endresen.

Han forteller at det var mange lyse øyeblikk i barndommen også: Fotballbanen som lå rett utenfor huset, minner fra Ulriken og et nabolag fullt av andre barn.

Inspirert av Tshawe

Endresen forteller at det var Tshawe Baqwa (38) sine åpne og ærlige samtaler i første program, som gjorde at han syntes det var fint å dele så mye personlig selv.

– Det ble veldig naturlig, når man sitter sammen med folk som er i sin egen bransje. Vi hadde et felles utgangspunkt, og vi hadde stor tillit til hverandre, forteller han.

Et av høydepunktene i sesongen, var da han skulle tolke Tshawes låt i det første programmet.

– Det å se reaksjonen hans, var helt klart noe av det største! forteller han til TV 2.

Hver gang vi møtes kan du se lørdag kl. 20.00 på TV 2, eller på TV 2 Sumo.