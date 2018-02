Claire Foy er for de fleste best kjent som dronning Elizabeth i den populære Netflix-serien «The Crown».

I 2014 giftet hun seg med Stephen Campbell Moore. Sammen har de datteren Ivy Rose (2).

Paret møttes i 2011 da de begge spilte i filmen «Season Of The Witch», sammen med blant andre Nicolas Cage.

Torsdag denne uken annonserte Foy at hun og ektemannen skiller lag, skriver Daily Mail.

Hjernesvulst

Nyheten om skilsmissen kom kun noen måneder etter at Moore ble operert for hjernesvulst.

I 2012 oppdaget 40-åringen en svulst i hypofysen. Operasjonen i 2017 var hans andre operasjon på fem år.

– Jeg har ganske tykk hud på mange måter. Selv første gang jeg opererte, prellet det nesten av meg. De fortalte meg at det var mye farligere denne gangen – at det var mange flere potensielle problemer som kunne oppstå. Og plutselig tenkte jeg: «Å, gud, dette kan virkelig drepe meg», sa Moore til The Telegraph i september i fjor.

Under hans siste operasjon var Foy midt i innspillingen av den andre sesongen av «The Crown».

Milliardbudsjett

Det var store forventninger til «The Crown» lenge før den ble tilgjengelig på Netflix i 2016.

Med et budsjett på svimlende 100 millioner pund, altså over en milliard norske kroner, er dramaserien den dyreste Netflix-produksjonen noensinne.

Claire Foy er ikke slående lik dronningen selv på samme alder, men TV 2s kongehusekstert, Kjell Arne Totland, sa til TV 2 i 2016 at det var gjort en god jobb med både sminke og antrekk.

– De har vært veldig flinke med klær, smykker og frisyre. Spesielt når man ser henne litt på avstand ligner hun på prinsesse Elizabeth den gang, sa han.