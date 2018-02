Ronny Brede Aase (31) står foran et av sitt livs største – og vanskeligste – valg.

Førde-mannen er blind på høyre øye, og har fått grå stær på venstre øye.

Velger han å operere bort stæren, risikerer han å enten få bedre syn på venstre øye – eller å bli blind.

Det er i «P3morgen» at Ronny forteller om det vanskelige dilemmaet som har oppstått.

Innen to måneder må han bestemme seg for om han ønsker å la seg operere eller ikke.

– Det er en hake ved dette her som gjør dette til antakeligvis den vanskeligste avgjørelsen i mitt liv så langt. Jeg har en historikk der mitt høyre øye er fucka. Det har vist seg gang på gang i min oppvekst at hvis man prøver å gjøre noe med det, så reagerer det veldig på det og skrur seg av. Man er redd for at mitt venstre øye også skal gjøre det, sier han i programmet.

MORGENFUGLER: Ronny sammen med medprogramlederne Silje Nordnes og Markus Neby.

Vanskelig dilemma

Tidligere har Ronny fortalt at han ble født med blødninger i øyet, og at det ble forsøkt å operere det.

Dette er grå stær: En sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet.

Gir først og fremst nedsatt syn, «tåkesyn», både på avstand og på nært hold.

Øyet som er angrepet, kan bli mer og mer nærsynt, og dobbeltsyn er ikke uvanlig.

Kan være medfødt, men det er sjeldent. Hos yngre mennesker ses sykdommen oftest på grunn av skader eller andre sykdommer i øyet.

Er den ledende årsaken til blindhet i verden. Aldersbetinget grå stær står for 51 prosent av all blindhet i verden, noe som utgjør 20 millioner mennesker. Kilde: Norsk Helseinformatikk

– Det gikk til helvete. Jeg er blind på det ene øyet, og jeg ser veldig dårlig på det andre. Jeg liker å tenke at det er en fordel når jeg er på pub. Jeg kan ikke se dobbelt, he-he, fortalte han Dagbladet i 2012.

Ronny forteller nå at legene har sagt at han selv må velge om han ønsker å få utført operasjonen.

– Det er en desent odds på at jeg i stedet for får bedre syn, blir blind, forteller han.

Og:

– Skal jeg da fortsette å se ganske mye dårligere enn jeg har gjort? Altså å gå rundt resten av mitt liv og drømme om dette synet jeg hadde, som fortsatt var dårligere enn vanlig syn – men som var bedre. Eller skal jeg ta en operasjon der sjansen til en viss grad er til stede for at jeg ikke kan se noe som helst?

Pris etter pris

Ronny Brede Aase startet karrieren i NRK Sogn og Fjordane i 2007, og høsten samme år gikk han over til NRK P3, hvor han er blitt kjent som programleder i «P3morgen».

I 2009 ledet han programmet sammen med Live Nelvik, mens han i dag leder programmet sammen med Silje Nordnes og Markus Neby.

I 2011 vant han og Nelvik prisen «Årets radionavn» og «Årets programledere» under Radiodager. Tre år senere vant han og Nordnes prisen «Årets programleder/programlederteam».

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med Ronny Brede Aase fredag.