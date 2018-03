I 1976 var bilen på disse bildene en ganske alminnelig, 20 år gammel Ford pickup. En sliter som sikkert hadde både lange dager og mange tunge tak bak seg. Etter så lang tjeneste er det lov å bli litt små-sliten.

Små-sliten er den fortsatt, Ford F100-pickupen fra 1956. Men den har heldigvis hatt en trygg og god hvil, faktisk i hele 42, i et tørt og luftig uthus.

Mye tyder nå på at hvilen snart er over og at den gamle bilklassikeren snart er klar for nye og sikkert lettere oppgaver. Slik at den kan fortsette livet som lykkelig bil-pensjonist.

Den ble nemlig forleden lagt ut tilsalgs på den amerikanske auksjonssiden ebay.

Verdens nest mest solgte

Det er noe med pickuper. Nesten uansett hvem man prater med, er dette en biltype folk kunne tenkt seg å eie. Populariteten stiger for hvert år. Enten det er snakk om gamle japanske Toyota Hilux, eller Nissan / Datsun King-cab.

Bilen er vakkert patinert og har egentlig klart seg bra til å være en 62 år gammel arbeidsbil. Foto fra ebay.

Men aller mest populære er de amerikanske. Noen enda mer enn andre. Ford F100 er definitivt en av de mest populære og klassiske av dem alle. Den på sett og vis både liten og enkel og hverdagslig, men byr samtidig på et unikt design og dertil karisma og sjel.



Dessuten er den fra en helt unik tid i bilhistorien, selv om den ikke på noen måte kan måle seg med de samtidige komtyngde "dollarglisene" med mektige halefinner og spektakulært design.

De har bare ett eller annet, udefinerbart, ved seg.

Ford bød bla. på nytt dashbord i 1956. Bilen trenger en strekk innvendig. Foto fra ebay

Ford var tidlig ute med pickuper. Allerede i 1917 – for over 100 år siden – kom den første basert på den velkjente T-Forden.

Mens Fords poplære F-serie ble lansert i 1948. Det ble starten på en helt ny epoke for Ford Motor Comany. Bilene har solgt omtrent som båtis en varm sommerdag. F-serien lever fortsatt i beste velgående. Den er nå inne i sin 13. generasjon og er verdens nest mest solgte bil noensinne, etter Toyota Corolla.

Det tok av da Thor Sverre skulle bygge på garasjen

Mange nyheter i 1956

Akkurat denne bilen er generasjon to av klassikeren. Den generasjonen ble produsert mellom 1953 og 1956. Dette er altså den siste årsmodellen av den typen. Biler fra midt på 50-tallet hadde gjerne nyheter hvert eneste år. Så også disse arbeidsjernene fra Ford.

I 1956 fikk bilene flere viktige nyheter. Ny grill var liksom obligatorisk og selvfølgelig hvert år. Ny "Wrap around" frontrute ga smalere A-stolper og bedre utsyn fra førerplass. Vindusviskerne gikk fra å være vakumdrevne til å bli elektriske dette året og bilene fikk nå 12-volts elektrisk anlegg.

Også interiøret ble redesignet med blant annet nytt ratt, nye, sikrere dørlåser og sikkerhetsbelter som tilgjengelig tilleggsutstyr.

Motoren i denne bilen, er som seg hør og bør, en V8. Her på 292 kubikktommer.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Enkel og solid mekanikk i form av en Y-blokks V8-er på 292 kubikktommer. Foto fra ebay

Har klart seg bra

Selvfølgelig finnes det rust på denne, men bilen ser slett ikke lille ut til å være en 62 år gammel arbidsbil. Plan, plansider og skjermer ser greie ut. Hyttene på disse bilene ruster gjerne frisk i nedkant, særlig i hjørnene bak og i gulvet. Her er det ikke så ille, men at bilen trenger en generell strekk, er det liten tvil om. På den annen side er den vakkert patinert, så man bør legge en liten plan om hvordan man ønsker at den skal gjenoppbygges.

Omtrent slik så den ut når den var ny, men dette er en litt eldre modell.

At bilen har klart seg forholdsvis bra skyldes nok både at den har vært lagret riktig og at den ikke har gått så veldig langt. Kun 48.870 miles er klokket inn på telleverket.



Det ble bygget nesten 140.000 slike i 1956, de aller, aller fleste har nok tatt veien over til de evige jaktmarker. Denne derimot vil nok garantert bli solgt og forhåpentligvis få et nytt og lettere liv etter alle årene på låven.

Les også: Låvefunnet man bare kan drømme om!

Video: Dette er en litt nyere utgave av Ford F-serie