Kunder som allerede har sikret seg skumgodteriet med best-før-dato mellom 23. oktober 2018 og 26. januar 2019, kan levere det tilbake til nærmeste Ikea-varehus og få pengene tilbake.

«Vi har dessverre blitt kjent med at en av produksjonsenhetene bak dette produktet har hatt problemer med mus under produksjonen, og at Godis Påskkyckling kan være berørt av dette», skriver Ikea i en pressemelding.

Selskapet legger til at best-før-datoen er trykket på baksiden av posen, og at det ikke er nødvendig med kvittering for dem som tar med skumkyllinggodteriet tilbake til Ikea.

