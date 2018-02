«Plutselig flagrer det et sørstatsflagg foran et hus i nabolaget mitt i Greenwood».

Slik lød tipset som nylig ble sendt til Seattle Times.

Tipset var fra krimforfatter og journalist Rebecca Morris (42).

«Jeg vil gjerne vite hva dette «betyr», men jeg vil selvsagt ikke banke på døra deres. Kanskje andre i området også har flagget? Kanskje er det en sak?», fortsatte hun.

Avisa rykket ut – og der ble de møtt av det amerikanske flagget – og et visst annet flagg i rødt, hvitt og blått.

Seattle Times beskriver hvordan det norske flagget kan se ut som sørstatsflagget, som ofte forbindes med raseskille, når det ikke er utslått.

SØRSTATSFLAGGET: En mann holder opp sørstatsflagget utenfor Little Caesars Arena i september i fjor for å demonstrere mot artisten Kid Rock Foto: Scanpix

Fant halvt norsk OL-supporter

Det er halvt norske Darold Norman Stangeland som bor i huset.

– Det er er norsk flagg. Det har hengt der siden OL startet, sier Stangeland til nettstedet.

Avisa beskriver hvordan Norge har herjet OL:

«Norge har – så langt – vunnet 13 gullmedaljer, 11 sølv og ni bronsemedaljer under OL i Pyeongchang, og har totalt dominert arrangementet».

Stangeland sier at han flagger stolt med det norske flagget.

– Jeg er en stolt norsk-amerikaner. Foreldrene mine migrerte hit på midten av 50-tallet. Han manøvrerte tauebåter, sier Stangeland.

Krimforfatter Rebecca Morris blir flau når Seattle Times kan fortelle at det er det norske flagget som svaier i vinden.

Hun forteller at hun til og med søkte opp Sørstatsflagget på nettet for å dobbeltsjekke at det var det hun hadde sett.

– Det ser ut som det norske flagget! Kanskje det er saken, at vi er så stresset av alt det politiske, at vi ser ting som ikke er der, sier hun.

Pinlig flagging

Dette er ikke første gang amerikanere forveksler det norske flagget med Sørstatsflagget.

I 2012 meldte New York-avisa The Lewisboro om flagget som var observert på en eiendom i reservatet Ward Pound Ridge Reservation.

Noen hadde klaget på flagget til reservatets ledelse.

– Det var flaut. Alle i området spurte meg om jeg flagget med et «rebel flag» (kallenavn på sørstatsflagget, journ. nam), sa kvinnen som hadde hengt det opp.