En 47 år gammel amerikaner er blitt henrettet for drap og voldtekt. En annen dødsdom er omgjort til fengselsstraff, mens en tredje henrettelse er utsatt.

Egentlig skulle alle de tre henrettelsene skje torsdag amerikansk tid. Men bare Eric Scott Branch ble tatt av dage av USAs myndigheter denne gangen.

Han var dømt til døden for voldtekt og drap på en ung student i Florida i 1993.

– Mordere! ropte Branch flere ganger idet han fikk giftsprøyten.

Han beveget seg kraftig på båren hvor han lå, og nyhetsbyrået AP beskrev skrikene som skrekkinngytende. Myndighetene forsikrer at det ikke er noe som tyder på at skrikene var direkte forårsaket av giftinnsprøytningen.

Leiemorder

Mens Branch endte sitt liv i et fengsel i byen Starke i Florida, ble Thomas «Bart» Whitakers dødsdom omgjort i siste øyeblikk i Texas.

38-åringen er dømt for å ha hyret en leiemorder som drepte hans mor og bror i 2003. Faren ble truffet av et skudd i brystet, men overlevde.

Senere valgte faren å tilgi Whitaker, tross ugjerningen han hadde begått. Kent Whitaker hevdet at Gud hadde kommet til ham på sykehuset og hjulpet ham med å tilgi.

Siden da har Kent Whitaker kjempet en årelang kamp for at hans drapsdømte sønn skulle slippe dødsdommen. Den er nå omgjort til livsvarig fengsel av Texas' guvernør Greg Abbott.

Utsettelse

I delstaten Alabama ble Doyle Lee Hamms henrettelse utsatt av myndighetene torsdag.

Hamm er dømt for drap på en motellansatt under et ran i 1987. 61-åringen er alvorlig syk, og advokatene hans har argumentert med at sykdommen gjør det umulig å gjennomføre henrettelsen på forsvarlig vis.

Eric Scott Branch, som ble henrettet i Florida, fikk dødsdommen allerede i 1994. Ifølge dommen oppsøkte han den 21 år gamle studenten Susan Morris i januar 1993 for å stjele bilen hennes.

Branch ble senere pågrepet på vei til sin hjemstat Indiana.

Slått og tråkket på

Morris ble funnet nedgravd, uten klær, ved en tursti nær University of West Florida hvor hun var student.

– Hun hadde blitt slått, tråkket på, voldtatt og kvalt. Hun hadde flere blåmerker og flenger, og begge øynene var helt opphovnet, heter det i sakspapirene.

Branch prøvde flere ganger å stanse henrettelsen. I hans siste anke ble det argumentert for at systemet som bestemmer hvilke innsatte som får nye straffeutmålinger, er urettferdig og vilkårlig. Ifølge advokatene hans hindrer systemet nye straffeutmålinger for rundt 150 dødsdømte i Florida.

Torsdag ble anken avvist av USAs høyesterett.

