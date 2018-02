Jack Wilshere var Arsenals kaptein i det flaue Europaliga-tapet mot svenske Östersund. Roy Keane var ikke imponert over engelskmannens innsats.

– Wilshere som kaptein, han er sannsynligvis den mest overvurderte spilleren på planeten, tordnet Roy Keane i ITV-studio etter kampen.

– Et godt eksempel på hvordan man ikke skal starte en fotballkamp

Arsenal vant uansett 3-0 på bortebane, og er dermed klare for åttedelsfinale i Europaligaen. Men hjemmetapet var likevel av det pinlige slaget.

– Jeg syns Arsenal viste et godt eksempel på hvordan man ikke skal starte en fotballkamp, sier den tidligere Manchester United-kapteinen.

– Manageren oppsummerte det. Ingen energi og ingen glød. Man forventer at de erfarne spillere skal lede som et godt eksempel, mente iren.

Og det mener Keane at Wilshere ikke gjorde.

På fredagens pressekonferanse før søndagens ligacupfinale, svarte Arsène Wenger på Keanes bitende kritikk av Wilshere.



– Det er vanskelig. Personlig setter jeg Jack veldig høyt. Så kan man ha meninger. Jack spilte på et lag i går som ikke spilt veldig bra. Var det en av hans beste forestillinger? Absolutt ikke, men Roy Keane vet at det kan skje med alle, sa Wenger.



– Beste spiller siden jul

Jack Wilshere har fått mye skryt etter hans retur til Arsenals startellever. I forrige sesong var engelskmannen utlånt til Bournemouth, men det ble ingen stor sukess.

Den 26-årige midtbanespillerens karriere har vært sterkt preget av skader. Mange spådde at Wilshere var på vei bort fra Nord-London foran inneværende sesong, men engelskmannen er likevel blitt en viktig mann for The Gunners den siste tiden.

– Jeg synes det har vært veldig moro å se en Wilshere som spiller i nærheten av sitt beste. Han er det største talentet i sin generasjon, og skulle bli den beste. Han har dessverre vært mye skadet, noe som har bremset fremgangen hans. Wenger ventet lenge med å ta ham i bruk, men han har svart bra. Jeg synes absolutt han har vært Arsenals beste spiller siden jul, sa Simen Stamsø Møller til TV 2 tidligere i år.

Wilshere har vært på banen i 15 Premier League-kamper for Arsenal denne sesongen.

26-åringens kontrakt går ut til sommeren. Engelske medier har spekulert i at en kontraktsforlengelse er like rundt hjørnet, men ingenting er bekreftet.

– Han er det eneste spilleren på det nivået som har Arsenal-blod i seg. Klubben betyr mye for ham, og han er igjen svært verdifull for dem. Jeg tror han kan være i Arsenal ut karrieren, sa Simen Stamsø Møller i janur.

Cupen Wenger aldri har vunnet

Til helgen venter Ligacup-finale for Wilshere og Arsenal. Der blir det langt tøffere motstand enn Östersund, nemlig Pep Guardiola og hans Manchester City. Arsène Wenger har vært Arsenal-manager i 22 år, men har aldri vunnet Ligacupen.

Franskmannen har kommet til finalen to ganger, men i 2007 ble det tap mot Chelsea. Fire år senere ble det tap mot Birmingham.