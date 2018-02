Det er Rett24 som melder om politikerens retur til sitt opprinnelige yrke.

Stang, som var statssekretær for Sylvi Listhaug i justisdepartementet fra oktober 2016 til januar i år, begynner i sin nye jobb i Advokatfirmaet Elden kommende mandag.

– Det er sånn at når man har fått lov til å jobbe dels som advokat og dels som politiker, så ser man at det er mye av det samme. Det er litt forskjellig lønn, det skal sies, men det går ut på å være tilstede for folk som fortjener en bedre hverdag, og større grad av rettferdighet, sier Fabian Stang (62), sier Stang til Rett24.

Ifølge nettstedet er det ti år siden Stang var advokat. John Christian Elden er fornøyd med å få den karismatiske politikeren inn i firmaet.

– Vi gleder oss til å se ham i kappen i den virkelige verden igjen, sier Elden.

Fabian Stang var Oslos ordfører mellom 2007 og 2015.