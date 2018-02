Da 19 år gamle Nikolas Cruz begynte å skyte elever og ansatte ved Stoneman-skolen i Florida, befant en bevæpnet politimann som er stasjonert ved skolen seg på området.

Politimannen valgte å ta oppstilling utenfor skolen, og gikk aldri inn for å forsøke å konfrontere og stoppe Cruz.

Sheriff Scott Israel informerte torsdag pressen om at han først suspenderte politimannen, før mannen selv sa opp jobben, skriver CNN.

– Jeg er knust

Det var etter gjennomgang av overvåkningsvideoer og avhør av den eldre politimannen at Israel fortalte pressen om bakgrunnen for at mannen er ferdig i politiet.

SKUFFET: Sheriff Scott Israel i Broward County gransker flere av sine ansatte Foto: CNN/Pool

– Det vi så var en betjent som ankom vestsiden av bygning 12, der han tok posisjon. Han gikk aldri inn, sa Israel.

Sheriffen mener politimannen tok et feil valg.

– Han skulle gått inn og konfrontert drapsmannen og drept ham, sa Israel.

På spørsmål om hvordan det var å se politimannen der han passivt stod på utsiden av skolen, svarte Israel.

– Jeg er knust og uvel. Det finnes ikke ord. Disse familiene mistet barna sine. Jeg har vært i begravelser og minnesamvær. Det er bare...det finnes ikke ord, sa sheriff Israel.

Etterforsker to andre politibetjenter

Ifølge sheriffen er også to andre politibetjenter blitt midlertidig omplassert mens de blir etterforsket deres handlinger under besøk i Cruz´hjem før skytingen.

Den 19 år gamle Nikolas Cruz drepte 17 elever og lærere da han med et halvautomatisk gevær gikk til angrep på skolen han selv hadde vært elev ved.

Ifølge CNN opplyser politiet at sheriffens kontor har vært involvert i 23 episoder som involverte enten Cruz eller broren hans siden 2008.