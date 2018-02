Lørdagens 50 kilometer fellesstart i klassisk stil er Martin Johnsrud Sundbys 17. forsøk på å ta sitt første individuelle VM- eller OL-gull.

For et par dager dager siden røpet han til meg – og ikke til kona – at han satser mot enda et OL. Det betyr at femmila lørdag ikke er siste mulighet, men øker med det sjansen for at han får det etterlengtede gullet?

Onsdagsløper

Til tross for utallige verdenscuptriumfer og seier i verdenscupen sammenlagt, har det bare blitt nesten for Johnsrud Sundby når det gjelder som mest i VM og OL.

I gamle dager, altså på 1960- og 1970-tallet , dukket ordet «onsdagsløper» opp om de som var nesten best. Jeg husker at skøyteløperen, Ivar Eriksen, var en slik. Førstemann under 1.20 på 1000 meter og satte verdensrekord på 3000 meter. I mesterskap ble det selvsagt sølv under OL i 1968.

Oddvar Brå VAR også en slik, men under VM på hjemmebane I VM i Holmenkollen i 1982 brøt han forbannelsen og vant gull på 15 kilometeren.

Kort sammenfattet ble ordet onsdagsløper brukt på utøvere, spesielt skøyteløpere, som gjorde det bra på mindre stevner, ofte midt i uka, men som ikke lykkes i de store og avgjørende konkurranser som VM og OL.

Den største muligheten

Lørdag gjør Martin Johnsrud Sundby sitt 17. forsøk på å få sitt individuelle gull. Han har har vært nær flere ganger, har fire andreplasser. Sykdom og uhell har ødelagt flere ganger. Jeg tror at han var nærmest gull på 30 kilometeren her i dette OL, da endte det med sølv. På slutten av løpet, da Simen Hegstad Krüger hadde fått ei luke, så forventet Johnsrud Sundby at Alex Harvey og Dario Cologna skulle gå i front og gjøre grovjobben med å innhente Hegstad Krüger.

Det skjedde ikke og Johnsrud Sundby ventet for lenge og spolerte sin største gullsjanse til nå i karrieren, mener jeg.

Utviklingen, som Martin Johnsrud Sundby ønsker å være i front av, innhenter også han som er blitt 33 år. De nye, unge løperne – som Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo – kommer trolig bare til å gå fortere og fortere de neste årene. Mens det nok er mindre sjanse for at løpere som Martin Johnsrud Sundby blir så mye bedre.

Hefter ved karrieren

Det er mye «i potten» for Martin Johnsrud Sundby på lørdag. Han har vunnet mye allerede, men det er to ting som hefter ved en ellers så flott karriere:

At han fikk en dopingdom og ble utestengt i to måneder, og at han er mannen som aldri vinner når det gjelder, det som i gamle dager ble kalt onsdagsløper.

Det ene kan kan gjøre noe med lørdag.

Martin Johnsrud Sundby har her i Sør-Korea to gull, stafett og lagsprint, og han har også sølv på 30 kilometer. En seier på femmila betyr ikke bare at en barriere brytes, men også at han drar fra Pyeongchang som OL-kongen i langrenn.

Prøver for 17. gang

Femmila er det 17. individuelle løpet i VM- og OL for Martin Johnsrud Sundby. Han debuterte i mesterskap under VM i Tsjekkia i i 2009.

Dette er resultatene hans:

VM 2009

15 km: nr 34

OL 2010

15 km: nr 33

30 km: nr 18

50 km: nr 15

VM 2011

15 km: nr 3

30 km: nr 13

VM 2013

30 km: nr 2

OL 2014

15 km: nr 13

30 km: nr 3

50 km: nr 4

VM 2015

50 km: nr 11

VM 2017

15 km: nr 2

30 km: nr 2

50 km nr 5

OL 2018

15 km: nr 4

30 km: nr 2

50 km: nr ?