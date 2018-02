Se Watford mot Everton på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag kl 18.30.

Det har i flere sesonger vært diskutert hvilken posisjon Wayne Rooney bør spille i, og managere som David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og Ronald Koeman har flyttet 32-åringen rundt.

Nå mener den tidligere Manchester United-spissen at Everton-manager Sam Allardyce endelig har funnet en rolle han passer godt i. Den siste tiden har Rooney vært benyttet mer defensivt på midtbanen.

– For to år siden mente jeg at min beste posisjon var på midtbanen, og det begynner å vise seg nå, sier Rooney til klubbens nettside.

Rooney vendte hjem til Everton i fjor sommer og er klubbens toppscorer med elleve mål denne sesongen.

– Jeg visste at det medførte press å dra tilbake til Everton, men det var det jeg ønsket. Jeg ønsket enda en gang å vise Everton-supporterne at jeg er god nok, og jeg ville hjelpe klubben til å utvikle seg og vinne trofeer, sier han.

Ronald Koeman fikk sparken tidligere denne sesongen, og nederlenderen ble erstattet av Sam Allardyce. Rooney er meget fornøyd med «Big Sam».

– Vi har åpenbart oppnådd bedre resultater etter at Sam kom inn. Hjemmeformen vår har vært veldig god, og nå handler det om å få det til på borebane. I starten av sesongen hadde vi et vanskelig kampprogram og vi slapp inn mange mål. Det var vanskelig å sette fingeren på akkurat hva som skjedde, men vi måtte ta oss raskt sammen, sier Rooney.

– Hadde vi ikke tatt oss sammen, hadde det fort blitt kamp mot nedrykk, og det hadde vært vanskelig å komme ut av det, fortsetter scouseren.

Everton ligger på niendeplass i Premier League når elleve kamper gjenstår.