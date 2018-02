En 42 år gammel kvinne hadde følt seg oppblåst i tre år da hun kontaktet lege i Japan.

En CT-undersøkelse avslørte to uidentifiserbare masser som lå i magen hennes. Legene bestemte seg derfor for å legge kvinnen i narkose, og åpne opp magen.

Den medisinske casestudien fra Chiba University Hospital i Japan er publisert i tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

Svamper

Da legene åpnet opp kvinnens mage for å undersøke henne, viste det seg at oppblåstheten var alt annet enn innbilt.

I magen lå det nemlig to gjenglemte kirurgiske svamper.

Svampene ble fjernet fra 42-åringens mage. Fem dager etter operasjonen ble kvinnen utskrevet fra sykehuset, og var ikke lenger oppblåst i magen.

Keisersnitt

For seks og ni år siden hadde kvinnen fått gjennomført keisersnitt. Legene konkluderte med at svampene må ha blitt gjenglemt under en av disse inngrepene.

– Pasienten gjennomgikk to keisersnitt hos den samme gynekologiske klinikken. Selv om hun i ettertid fortalte kirurgen om de gjenglemte objektene, innrømmet ikke kirurgen å ha gjort en feil på grunn av mangel på klare bevis, sier lege og forfatter av casestudien, Takeshi Kondo, til CNN.