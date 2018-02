Arsenal - Östersund 1-2 (4-2 sammenlagt)

Arsenal lekte seg til en 3-0-seier over Östersund i den første kampen av 16-delsfinalen, og det virket avgjort før returkampen i London, men svenskene ga den engelske storlaget hard kamp om avansementet og vant 2-1 på Emirates.

– Vi var ikke i nærheten, og det er ikke godt nok. Vi er videre, og det er alt som teller, sier Jack Wilshere til BT Sport.

Hosam Aiesh og Ken Sema scoret hvert sitt midtveis i første omgang og det begynte å lukte en kjempesensasjon i Nord-London, men i begynnelsen av andre omgang reduserte Sead Kolsinac til 1-2. Plutselig måtte svenskene ha to mål for å ta seg videre i Europaligaen.

Wilshere fikk spørsmål om Arsenal-spillerne undervurderte svenskene.

– Kanskje. Når du leder 3-0 i det første av to oppgjør, må du være klar for returkampen. Vi var bare halvveis, og kanskje undervurderte vi dem. Vi var ikke gode nok, men vi aksepterer det og kommer oss videre. Vi avanserte, og det er det eneste positive, sier han.

Sjokkledelse til pause

Östersund rystet Arsenal i første omgang og ledet 2-0 til pause. Midtveis i første omgang ble Hosam Aiesh spilt nydelig gjennom på høyresiden, tok med seg inn i banen og klinket ballen i lengste hjørne.

Minuttet etter var det plutselig full fyr i feltet. Ken Sema tok ned et langt oppspill, vendte av Rob Holding og satte kontakt inn 2-0 for det svenske sensasjonslaget.

Östersund hadde skapt noen farligheter allerede i åpningsminuttene, men et tamt Arsenal-lag slet med å komme til målsjanser. Fire minutter før sidebytte fikk Jack Wilshere sjansen da en andreball falt ned på 15 meter, men kveldens Arsenal-kaptein blåste volleyforsøket høyt over. Dermed gikk Östersund til pause med 2-0-ledelse.

– Det er nesten flaut å se på som en tidligere spiller, og jeg lurer på hva Wenger tenker nå. Det er en viktig pauseprat nå, for han er inne i en avgjørende uke, sa Arsenal-helten Martin Keown i BT Sports studio.

Kolasinac roet nervene

Arsenal-manager Arsène Wenger gjorde én endring i pausen, der Granit Xhaka komm inn for Ainsley Maitland-Niles. Andre omgang var knapt to minutter gammel da Héctor Hellerín stormet til dødlinjen og lempet inn i feltet. Österstund-forsvaret fikk ikke klarert og på bakerste stolpe kunne Sead Kolasinac ta ned ballen og dundre inn 1-2-reduserigen for Arsenal.

Östersund fortsatte å kjempe, men var likevel heldige som ikke fikk utligning til 2-2 da Danny Welbeck headet rett på keeper fra kloss hold.

Et kvarter før slutt ble Jack Wilshere byttet ut. Den skadeforfulgte midtbanespilleren haltet rundt på banen i minuttene før, og Arsenal-fansen holder nå pusten før søndagens finale i Ligacupen mot Manchester City.

I sluttminuttene handlet det meste om Arsenal, men Arsène Wengers menn klarte ikke å unngå et pinlig tap mot den lille svenske klubben. Det var imidlertid nok til å ta seg videre til åttendedelsfinale med 4-2 sammenlagt.