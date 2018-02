Se sammendrag av kampen i Sportsnyhetene i videovinduet øverst!



Celtic hadde med seg en 1-0-ledelse til Russland fra det første oppgjøret i Europaligaen 16-delsfinalen, men Zenit St. Petersburg viste seg fra en annen side i returkampen og tok seg videre med 3-0.

Landslagsaktuelle Kristoffer Vassbakk Ajer har spilt seg inn til en fast plass på Brendan Rodgers' lag, og var i St. Petersburg nok en gang i startelleveren.

Allerede i det åttende spilleminutt var lagene like langt. Zenit satte opp et smart sperretrekk innenfor 16-meteren og tidligere Chelsea-spiller Branislav Ivanovic fikk gå opp uforstyrret og heade inn 1-0.

Etter 27 minutters spill dro Daler Kuzyaev seg inn fra venstrekanten og sendte av gårde et skudd fra 25 meter. Skuddet var ikke spesielt godt eller hardt, men Dorus De Vries gjorde en svak inngripen og slapp inn 0-2.

Med 0-2 til pause trengte Celtic bare ett mål i andre omgang for å gå videre på bortemål, men all håp ble fjernet da Aleksandr Kokorin styrte inn et innlegg fra Branislav Ivanovic til 3-0-ledelse etter en drøy times spill.

Celtic klarte aldri å sette Zenit under et skikkelig press og måtte se seg slått ut med 3-1 sammenlagt. Ajer spilte hele kampen i midtforsvaret til Celtic.

FC København røk for øvrig ut med 1-5 sammenlagt mot Atlético Madrid etter å ha tapt returkampen i den spanske hovedstaden 0-1. Kévin Gameiro scoret kampens eneste mål allerede etter sju minutters spill.

Serie A-ledende Napoli lå under 1-3 mot RB Leipzig etter første kamp, men italienerne leverte et sterk 2-0-seier i returkampen i Øst-Tyskland. Det var imidlertid ikke nok, og RB Leipzig tok seg videre på bortemål og 3-3.