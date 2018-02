En serbisk statsborger jobbet i fjor lovlig i Tromsø for en norsk arbeidsgiver. Men dette var trolig kun en dekkoperasjon.



I følge politiet er mannen i førtiårene tilknyttet et internasjonalt kriminelt nettverk. Han er nå siktet for grov narkotikakriminalitet med strafferamme på opp til 15 år. Serberen nekter straffskyld.

– Dette er en omfattende straffesak som vi har etterforsket siden oktober i fjor, sier påtaleleder ved retts- og påtaleenheten i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes til TV 2.

Skal ha tilknytning til organiserte kriminelle

TV 2 får bekreftet at politiet jakter på flere personer som skal tilhøre et kriminelt nettverk. Serberen som er fengslet skal ha tilknytning til personer i Tyskland. Det er jakten på disse, som trolig er bakmannsapparatet, som nå foregår ved hjelp av tysk politi.



TV 2 kjenner til at mannen skal ha oppholdt seg tidligere i Tyskland.

Norsk og tysk politi jobber sammen og teorien er at en støtte internasjonal liga står bak innførselen av det rekordstort amfetaminpartiet som ble beslaglagt i Tromsø i oktober.



– Vi driver etterforskning lokalt, nasjonalt og internasjonalt og følger blant et spor i Tyskland, bekrefter Sparboe Lysnes.

– Bekymringsfullt omfang

Dette er et av tidenes største amfetaminbeslag i Nord-Norge. 66 kilo amfetamin til en gateverdi på 33 millioner kroner, pakket i én-kilos poser.

– Vi snakker om en kvart million brukerdoser i et slikt beslag. Det sier noe om omfanget, og det er bekymringsfullt, avslutter Sparboe Lysnes.