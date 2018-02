La Pelosa-stranden på Sardinia er et populært turistmål i Italia, og har på det meste flere tusen besøkende daglig.

For å beskytte stranden fra de mange turistene, har borgermesteren i Stintino, Antonio Diana, nå kommet opp med en rekke tiltak.

Han foreslår at det skal bli forbudt å ta med håndklær på stranden, samt store vesker – hvor det kan havne sand enten ved uhell eller med vilje.

I stedet vil borgermesteren legge fram solsenger, og gjenbrukbare poser som kan leies.

Det melder The Local.

Begrenser tilgangen

Forslagene har blitt møtt med sinne i lokalbefolkningen, som anklager borgmesteren for å gjøre Stintino til et feriested kun for rike turister.

– Vi kom ikke opp med ideen om å forby håndklær. Hele planen er basert på vitenskapelige studier, som viser at håndklær er en av de største farene. Siden de er fuktige, tar de opp mye sand, hevder borgermesteren.

Diana har allerede signert et tiltak for å begrense tilgangen til stranden med bil. Selve stranden vil få en ny hevet gangvei for å holde fotgjengere unna sanden.