Rúben Semedo ble tirsdag morgen pågrepet av politiet i sitt hjem. En mann hevdet ifølge lokalavisen Las Provincias at han ble bundet fast, slått og holdt mot sin vilje av den 23-årige Villarreal-spilleren.

En spansk domstol har torsdag ettermiddag har anklaget Rúben Semedo for drapsforsøk, trusler, vold, ran, frihetsberøvelse og ulovlig besittelse av våpen, skriver spanske Marca.

Offeret hevder at Semedo skjøt to ganger mot ham etter at han klarte å rømme, skriver Las Provincias. Semedo skal også ha stjålet 250.000 kroner, en datamaskin, flere klokker og andre verdisaker.

Semedo er varetekstfengslet i påvente av at saken skal komme opp for retten. Domstolen i Valencia mente det var fare for at Semedo skulle begå nye forbrytelser eller rømme.

Midtstopperens advokater nekter for at deres klient har gjort noe ulovlig.

Villarreal la samme dag som pågripelsen ut en melding på sine nettsider på at de har åpnet disiplinærsak mot Rúben Semedo. La Liga-klubben kjøpte Semedo for 140 millioner kroner fra Sporting CP i fjor, men har bare startet tre ligakamper. Semedo har også kamper for U21-landslaget til Portugal.

Det er ikke første gang Semedo er i trøbbel. I november ble han pågrepet for en voldsepisode på en nattklubb. Saken er ennå ikke kommet opp for retten.