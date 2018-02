– Vi har sterke følelser for dette flyet, og vi har sterke følelser for Norwegian, så dette blir ganske emosjonelt, sier Boeings salgsdirektør Mark Norris.

Anledningen er overrekkelsen av Boeing 737-800 fly nummer hundre til Norwegian.

Men Mark Norris kan trøste seg med at Norwegian og Bjørn Kjos vil fortsette å være storkunder: Frem til 2022 vil selskapet kjøpe rundt hundre 737-Max fly og tyve nye Dreamlinere.

I tillegg vil også konkurrenten Airbus bli tilgodesett, med en bestilling på hundre fly.

Halsbrekkende vekst

Aksjemarkedet har lenge vært skeptisk til Bjørn Kjos voldsomme vestambisjoner, og spesielt når fjoråret endte med et katastrofalt underskudd på rundt en milliard kroner.

– Det er alvorlig at de ikke tjener penger, når alle andre tjener penger, sier sjefanalytiker Karl-Johan Molnes i Norne Securities.

– For typisk går marginene ned med fem til ti prosent når det blir dårligere tider, og det vil bli tungt for de andre, men katastrofalt for Norwegian, sier Molnes.

Han er også er bekymret for finansieringen av flykjøpene som Norwegian har forpliktet seg til.

– Gjeld er et problem den dagen du ikke klar, er å refinansiere. Når tidene er gode og rentene er lave kan det gå bra forbausende lenge, men det kommer til et punkt der det ikke går lenger, sier Molnes.

– Store flyverdier

Norwegian-sjef Bjørn Kjos er som vanlig optimistisk.

– Nå skal vi lease ut Airbus-flyene, og de hundre Boeing 737-800 vi har i dag vil bli solgt unna og erstattet med de Boeing 737-Max vi har bestilt, sier Kjos.

Han mener det ligger store verdier i flyflåten.

– Vi vet ganske mye om hva selskapene der ute er villige til å kjøpe for, og vi har nesten daglige henvendelser fra folk som vil kjøpe. Det er store verder i 737-800 flyene, og vi har nedbetalt mye på dem.

– Veldig godt skodd

Kjos har også klokkertro på at det katastrofale 2017-underskuddet på én milliard kroner ikke vil bli gjentatt.

– Det var mangel på piloter som gjorde at vi måtte la tyve fly stå på bakken, mens vi måtte leie inn både fly og mannskap, og det kostet mye penger. Alle som vi i år sender ut for å fly Dreamlinere på langdistanse fikk vi trent opp i fjor, så de kostnadene er tatt. Det er ekspansjonskostnader du ikke kommer utenom, men nå er de tatt, slik at vi er veldig godt skodd for 2018, sier Norwegian-sjefen.