Strømsgodset bekrefter på sine nettsider torsdag at de har sikret seg midtstopperen Lars Sætra på en toårskontrakt. 26-åringen har trent med Godset i vinter.

– Egentlig skulle jeg bare være med for å trene meg opp, men nå er jeg veldig glad for å være tilbake. Jeg hadde noen tilbud andre steder og det var snakk om noen svenske klubber, men til slutt ble det veldig naturlig for meg å komme tilbake. Det er godt å få dette på plass, sier han.

Sætra dro til Sverige og Hammarby sommeren 2014. Da hadde han vært med på både cup- og seriegull med Godset.

I fjor gikk han til kinesiske Baoding Rongda, men det ble ingen suksess.

– Det var vanskelig. Jeg satt bare i leiligheten i en trist by, og det var deilig å komme hjem igjen, forteller Gulskogen-gutten til klubbens nettsider.

Strømsgodset har i vinter signert Herman Stengel, Mustafa Abdellaoue Amahl Pellegrino, i tillegg til at Christopher Lindquist har returnert fra Florø.

– Lars har imponert på trening. Han er en bra mann og en solid stopper som har utviklet seg mye siden han reiste til Sverige i 2014. Lars har kvaliteter som passer godt inn i vår spillestil. Han tilfører duellkraft, samtidig som han er god med ball, sier sportssjef Jostein Flo.