Gartneren og miljøarbeideren Eunike Hoksrød (39) ble en kjent og kjær skikkelse da hun deltok i Farmen forrige høst, og hun kjempet seg til en andreplass i realitykonkurransen.

Men deltakelsen har ikke bare ført med seg positive ting. I kjølvannet av Farmen-deltakelsen har hun merket en bølge av hets fordi hun er lesbisk og åpent viser sin kjærlighet til kona Vibekke Hansen.

– Jeg har merket en stor endring. Når man er i mediene, og spesielt i saker på nett, så blir det veldig mye. Jeg er jo vant til å bare omgås folk som er koselige og greie, og har derfor ikke blitt utsatt for noe særlig hets tidligere, forteller Hoksrød til TV 2.

Etter å ha blitt «allemannseie» på Farmen, har hun derimot fått høre både det ene og det andre.

– Det er folk som kaller meg for jævla lesbe, de kaller meg mannedame og omtaler meg som «han». De har ikke grenser for hva de lirer av seg, sier hun videre.

– Bekymringsfullt

Både Eunike og TV 2 har gått igjennom kommentarfeltene i sosiale medier for å se hvem som står bak hetsen, og det er et klart flertall av norske damer på 40 år eller eldre, som står bak de hatefulle ytringene.

– Det bekymrer meg at voksne mennesker kan ha slike holdninger. Tenk hva barna får høre over middagsbordet hjemme. Jeg hadde håpet at vi skulle ha kommet lenger i 2018, forteller Hoksrød til TV 2.

Angrepet på byen

Tidligere denne uken skrev TV 2 om Camilla Cox Barfot (32), også kjent fra Farmen, som ble angrepet på byen fordi hun festet sammen med sin homofile kompis.

Camilla brakk skulderbladet under angrepet, og tilbragte natten på legevakta, mens kompisen kom uskadd fra det. Først ville ikke Camilla anmelde saken, men hun har senere ombestemt seg, og saken etterforskes nå av politiet.

Hatkrimgruppa ved politiet i Oslo opplyser til TV 2 at det er store mørketall innen hatkriminalitet, fordi ofrene ofte ikke anmelder saken.

– Doble mørketall er et fenomen i disse sakene. Det vil si at man har mørketall både fordi forholdene ikke blir anmeldt til politiet, men også at politiet ikke alltid klarer å fange opp hatmotivet i de saker som blir anmeldt til oss. Det er viktig for oss at de fornærmede anmelder alle saker til oss, selv med ukjent gjerningsperson. Dette for at vi kan avdekke flere saker, sier fungerende førstebetjent Abetare Krasniqi til TV 2.

TV 2 har snakket med et ti-talls offentlige personer i Norge, som også er lesbiske eller homofile. De skildrer et bilde som viser at Norge fortsatt har en vei å gå.

PÅ SKAL VI DANSE: Tore Petterson sammen med med-dommer Merete Lingjærde på Skal vi danse. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Går ikke på byen alene

Tore Petterson (38), kjent fra Sofa, Farmen kjendis og Skal vi danse, forteller om både hets og hatvold.

– Det er fortatt mange fordommer, og det er mange som holder ved den maskuline mannsrollen. Jeg merker jo at jeg passer litt på hvor jeg ferdes, og ikke går på byen alene, forteller han.

– Det hender at jeg merker at folk er provosert over å se meg, og jeg har blitt flydd på ute på byen, forteller Petterson.

Han sier videre at det er viktig for han å ha trygge personer rundt seg.

Nora Mehsen (29) ble kjent for Norge da hun sto frem som muslim og lesbisk, og som leder for Skeiv Verden har hun blitt et profilert ansikt i offentligheten. Nå er hun likestillingsbyråkrat, samfunnsdebattant og spaltist i Morgenbladet.

Det har ført med seg svært mye.

FRONTER SAKEN: Nora Mehsen (29) ofrer mye for å delta i samfunnsdebatten. Foto: Stian Amadeus Antonsen.

– Jeg får hets fra forskjellige miljøer – både fra etnisk norske, personer med innvandringsbakgrunn, islamofober, homofober og andre. Jeg synes det er skremmende å vite at det er folk som hater meg, bare fordi jeg er den jeg er. Noen ganger tenker jeg på det når jeg går ute på gata. Men det er viktig for meg å delta i samfunnsdebatten. Hetsen er bare et bevis på at jeg må fortsette å bruke stemmen min og ta plass, sier Mehsen.

Hun tror at vi fortsatt har mye å jobbe med i Norge.

– Det er fortsatt mange likestillingsutfordringer i dette landet. Mange av de stemmene vi trenger aller mest, er de som blir skjøvet ut på grunn av hets og hat. Når det kommer til rasisme og homofobi, tror jeg det er vanskelig for mange heterofile, hvite mennesker å se hvor alvorlig problemet faktisk er. Fordi mange ikke kjenner det på kroppen selv, blir utfordringene usynliggjort, sier hun.

Kjendisene får kommentarer

FØLER IKKE PÅ HETS: Kjendisstylist Jan Thomas overser hets, og forteller at han blir møtt med nesten bare kjærlighet. Foto: Johannessen, Sara

– Jeg blir først og fremst møtt med kjærlighet og hyggelige kommentarer når jeg ferdes rundt i Norge. Men jeg er ikke naiv. Jeg vet at det fortsatt er et problem – jeg tror folk alltid vil sette hverandre i bås, og hets er absolutt ikke greit. Jeg har fått skjellsord slengt etter meg på gata, men jeg bryr meg ikke noe om det. Jeg tror det viktigste er at vi er positive og møter verden med et smil, og ikke lar det oppta hverdagen vår, sier kjendisstylisten Jan Thomas (51).



– Jeg er en av de heldige som ikke har opplevd hets fordi jeg er homofil – det er oftere jeg blir hetset fordi jeg er nordlending. Men jeg må innrømme at jeg aldri googler meg selv, sier sier NRK-profilen Per Sundnes (51).

Bryr seg ikke om kommentarene

BLOGGER: Espen Hilton mener man blir immun mot hets, og til slutt ikke får det med seg. Foto: Privat

Bloggerne-profilen Espen Hilton (35) har også følt på noen dømmende kommentarer.

– Det har kommet noen kommentarer her og der, men jeg bryr meg svært lite om slikt i en voksen alder. Jeg har vært vant til slike kommentarer fra jeg var liten, hvor usikre mennesker må si noe, sier han til TV 2.

Programlederen Christine Koht (50) er lei seg for å høre om tilfeller der homofile har blitt utsatt for hets og hatvold, og har heldigvis ingen erfaringer med det selv.

IKKE HETSET: Christine Koht (50) har ikke opplevd hets på grunn av legning. Foto: Scanpix

– Det er så utrolig ekkelt å høre at slikt skjer. Jeg har ikke selv vært utsatt for hets, og jeg mener at Norge hadde vært mye kjedeligere uten homofile, sier hun.

– Blir immun

En fellesnevner for kjendisene TV 2 har snakket med, er at de på et tidspunkt sluttet å legge merke mot kommentarene de får – noe som gjør at de slutter å tenke over dem.

– Kanskje jeg har blitt immun mot slik, jeg vet ikke, sier Espen Hilton.

– Jeg vier ikke noe av min tid til slike mennesker, sier Jan Thomas.

– Spesielt i starten merket jeg at jeg fikk med meg alle kommentarene om meg. Men så merker jeg at jeg legger mindre og mindre merke til det, forteller Eunike Hoksrød.