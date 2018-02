Etter planen skulle Marit Bjørgen, Heidi Weng, Ragnild Haga & Co møte mediene i forkant av tremila i natt norsk tid.

Men torsdag ettermiddag sendte mediekontakt Gro Eide ut melding om at de populære jentene står over pressemøtet fordi de skal lade opp til konkurransen om tre dager. I stedet skal trener Roar Hjelmeset stille opp alene.

– Slår av vekkerklokka

Det skapte umiddelbar oppgitthet i store deler av det norske pressekorpset. Nå varsler flere av landets største mediehus at de boikotter langrennsjentenes pressetreff.

– Jeg skrur av vekkerklokka. Kommer ikke, sier Dagbladets Tormod Benna på den norske troppens OL-chat på WhatsApp.

Også TV 2, Nettavisen, P4 og NRK varsler boikott av pressemøtet.

Pressen likte ikke at skijentene uteblir fra pressetreff.

Lengst i kritikken går Aftenpostens skribent Erlend Nesje.

– Da blir det skøyter på meg i morgen. Skal ikke plage dere, skriver Nesje, før han legger til.

– For øvrig registreres det at Norges største OL-stjerner - altså alpinistene - tar seg god tid i mixedsonen og på pressetreff.

Hevder det er avtalebrudd

Det er et avtalebrudd, mener lederen for Norske Sportsjournalisters Forbund, Reidar Sollie.

– Sportsjournalistforbundet har et samarbeid med Norges olympiske komité i forbindelse med OL om at alle utøverne møter pressen to dager før de skal i aksjon. Det er en avtale mot at vi ikke kontakter utøverne på telefon mens de er i OL, sier han til TV 2.

– Det er overraskende at de bryter denne avtalen på tremilen. Jeg kan skjønne det med Marit Bjørgen med tanke på alt styret som var med mediene (tok bronse på sprintstafetten) i går, men de tre andre har vært skjermet ganske lenge. Det er overraskende, og inntil vi har fått en begrunnelse, så er det skuffende, fortsetter han.

Sollie sier at det er synd han ikke oppdaget det før i ettermiddag, da de ikke får gjort noe nå, da det er natt i Sør-Korea.

– Jeg forventer at det er en grunn for avtalebruddet, for avtalen har vært sånn i mange år. Den har vært opprettholdt, og jeg husker ikke at det har vært brudd på den tidligere. Vi har vært fornøyd med den, og utøverne det samme med medienes håndtering, sier han.

– Stiller opp på alt de skal

Langrennsleirens pressekontakt Gro Eide svarer slik på kritikken fra OL-journalistene.

– Løperne stiller opp på alt de skal og mer til. Det er medaljeutdelinger på andre dager enn rennet, og det er både akkrediterte og ikke-akkrediterte medier som skal ha sitt. Vi gir også eksklusive avtaler til enkelte, så jeg håper virkelig folk forstår at dette ikke handler om at de ikke ønsker å stille opp. Og at de trenger tiden til å lade opp til den siste konkurransen, sier Eide.

– Er det jentenes eget ønske, eller er det ledelsen som har bestemt dette?

– De interne diskusjonene holder vi internt. Og vi gjør fortløpende vurderinger hele tiden.

Sollie sier at han kommer til å ta opp på det påståtte avtalebruddet med Gro Eide og Halvor Lea de neste dagene. Han forstår medienes boikott godt.

– De kunne like gjerne sendt ut en pressemelding om hvem som skulle gå. Det er generelt en utfordring med OL å få tilgang til utøverne. Det er en grunn til at OL for første gang arrangeres uten at en eneste lokalavis er på plass. Det er nettopp fordi at utøverne blir så skjermet, mener han.

TV 2s Ernst A. Lersveen er lettere oppgitt over prioriteringene til langrennsleiren.

– Jeg registrerer at jentene ikke vil snakke til det norske folk. Og da skal ikke vi trenge oss på og forstyrre oppladningen til tremila, sier Lersveen.