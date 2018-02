Se Manchester United mot Chelsea på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra kl. 14.15. Kampstart 15.05.

Nok en gang sto keeper David De Gea frem for Manchester United da Old Trafford-klubben fikk med seg 0-0 fra den første åttendedelsfinalen mot Sevilla.

TV 2s Premier League-ekspert mener Manchester United-tilhengerne må prise seg lykkelige over å ha De Gea i rekkene.

– Denne sesongen har han kamuflert ganske mye. Når det gjelder forventede mål imot, er han i en helt egen klasse. Han redder mye mer enn det United forventer å slippe inn. Hadde ikke De Gea hatt den klassen, hadde de vært utenfor topp fire, sier Erik Thorstvedt.

Manchester United ligger på andreplass i Premier League, to poeng foran Liverpool og med hele 16 poeng opp til byrival Manchester City før søndagens kamp mot Chelsea.

I flere sesonger har David De Dea vært en av klubbens beste spillere, men da 27-åringen kom fra Atlético Madrid i 2011 så det ikke like lovende ut.

– Da han først kom til klubben, tvilte til og med vi spillere på ham. En ung gutt som nettopp hadde kommet til United, som er en klubb som må vinne hvert år. Vi lurte på hvordan vi skulle vinne med en ung, uerfaren spiller som så ut til å mangle selvtillit, avslører tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand i BT Sports studio.

TV 2s ekspert viser til at De Gea i en periode ble henvist til benken av manager Sir Alex Ferguson til fordel for en tidligere Aalesund-keeper.

– Det var bare helt innledningsvis at han var svak, og han har nå vært stabilt bra veldig, veldig lenge. Den fasen han så usikker ut var helt i begynnelsen, og han mistet plassen til Anders Lindegaard til og med. Det er ganske sprøtt å tenke på, men i dag er det den beste spilleren de har, sier Thorstvedt.

Overbevist på én time

Atlético Madrid hentet i 2009 et Spanias største keepertalenter, Sergio Asenjo fra Real Valladolid, men skader og formsvikt av den nåværende Villarreal-målvakten gjorde at De Gea spilte seg inn på laget.

Tidligere keepertrener i Manchester United, Eric Steele, har i et innlegg hos Daily Mail i desember i fjor fortalt at det kun tok drøyt én time å overbevise Ferguson om å hente De Gea til Premier League.

– Jeg viste en tre minutter lang skrytevideo til Sir Alex, og vi dro så for å se ham spille for Atlético mot Valencia. I løpet av 65 minutter visste Sir Alex at det var riktig å signere ham. Det var modig å bruke 200 millioner kroner på en 19 år gammel keeper, men vi måtte være tålmodige. Vi visste at styrken og kraften ville komme, skrev Steele, som mener De Gea fortjener å nevnes i samme åndedrag som klubblegenden Peter Schmeichel.

De Gea fikk jobben med å erstatte en annen helt, Edwin van der Sar.

– I dag er han et symbol på en som har jobbet hardt for å komme dit, sier Rio Ferdinand.

Kobles til Real Madrid

David De Gea kobles stadig til Real Madrid, og sommeren 2015 var det enighet mellom klubbene om en overgang som inkluderte Keylor Navas motsatt vei, men overgangen ble ikke fullført før overgangsvinduet stengte.

Det har har imidlertid ikke stoppet spekulasjonene, og Dea Gea nevnes i sammen med Chelsea-keeper Thibaut Courtois som mulig ny Madrid-keeper. I søndagens TV 2 Sport Premium-sendte kamp møtes de to målvaktene.

– Dersom Real Madrid må velge én av dem, må Manchester United håpe at Real Madrid går for Courtois. Tidligere holdt jeg Courtois som bedre enn De Gea, men nå er De Gea klart beste. Manchester United må gjøre alt for å beholde ham, mener TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Alisson har storspilt for Roma denne sesongen etter å ha tatt steget fra reservekeeper for nåværende Juventus-keeper Wojciech Szczesny, og en rekke aviser kobler brasilianeren til Real Madrid.