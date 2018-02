Avisen, som har god kjennskap til de indre anliggende i Real Madrid, skriver torsdag at waliseren ikke lenger er ønsket som galactico i storklubben.

28-åringen skal derfor selges til sommeren.

Årsakene er at de ikke ønsker at den skadeplagete angriperen skal hindre fremgangen til yngre krefter, som kan vinne Gullballen. I dette tilfellet Marco Asensio (22).

Real Madrid-sjefene skal ha mistet troen på at Bale kan levere stabilt på nivået til Cristiano Ronaldo og bli en kandidat til Gullballen.

Bale ble benket til mesterligamøtet med PSG nylig. Han slapp heller ikke til fra start mot Real Sociedad og Leganés. Det sier mye om hvor lite tro trener Zinedine Zidane og klubben har på mannen som ble kjøpt for nesten en milliard kroner i 2013.

Skader har plaget Bales karriere i Madrid. Ifølge Marca har han hatt 25 skadeavbrekk, som har ført til at han har vært uaktuell til 75 kamper.

Til United?

Dette gjør at Real Madrid ikke har tro på at de får tilbake milliarden de punget ut for ham. En herlig frekk byttehandel pluss én milliard kroner for Chelseas Eden Hazard er nevnt.

Klubben som er nevnt oftest som en potensiell kjøper, er Manchester United. Manager José Mourinho elsker å handle etablerte stjerner som kjenner til forholdene i Premier League. Penger har United også nok av. Antallet klubber som vil ha råd til å lønne Bale er også begrenset.

Bales agent, Jonathan Barnett, har allerede begynt å berede grunnen for et salg ved å hevde at Bale er verdt like mye som Neymar – rundt to milliarder kroner.

Samtidig hevder agenten at Bale trives veldig godt i Real Madrid.