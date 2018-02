552 av parene som ble skilt og 676 av dem som ble separert i 2016, hadde vært gift i under 2 år.

Hvorfor ender så mange par med å gå fra hverandre bare måneder etter den store dagen?

Psykolog og spesialist i klinisk sexologi, Dagfinn Sørensen, sier til TV 2 at unge par som skilles raskt kanskje ikke var klare for forpliktelsene.

– Det kan jo være et tegn på manglende modenhet, og at man gikk inn i ekteskapet for tidlig.

– En krampetrekning

For andre, eldre par, kan ekteskapet være en siste krampetrekning for å redde forholdet.

– En del har vært kjærester og samboere lenge, og mange har barn sammen. De har glemt å dyrke kjæresteforholdet, eller det har vært mye konflikt. Sex-livet har skrantet og lidenskapen er borte. Så ønsker de å bygge et nytt fundament ved å gifte seg, få et barn til eller bygge et nytt hus. For mange blir det nok slik at man finner ut at det ikke reddet forholdet.

Psykolog og spesialist i klinisk psykologi Dagfinn Sørensen.

Sørensen understreker at de parene som kommer til han for behandling ikke er representative for alle par.

– Det er vanlig at en av partene har møtt en annen, som de har blitt forelsket i og kanskje også innledet et forhold til. For noen er det slik at det først er da man er klar over hva man har, og ikke ønsker å miste. For andre kan det være det dyttet man trenger for å komme seg ut av forholdet. Disse oppsøker terapeut for å nærmest få en velsignelse for det som er i ferd med å skje.

Vanskelig overgang

Parterapeut Ingeborg Ramm Reber er kjent med fenomenet med at par går fra hverandre kort tid etter bryllupet.

– Dette er par som ikke takler overgangen fra forelskelse til hverdagsliv. I vårt samfunn er det så høye krav til prestasjon, og ingen aksept for følelsen av å ikke strekke til.

Reber sier at det i mange forhold ikke er rom for å snakke om utilstrekkelighet. Det fører til at man tror at det er noe man sliter med alene, og skammer seg over.

Parterapeuten påpeker at når par ikke klarer å dele sårbarheten, er det vanskelig å være intime. Man spiller et spill, og er ikke seg selv. Det er lett å tenke at partneren svikter, mens i virkeligheten svikter man seg selv.

– Det er først når vi kan fortelle om sårbarheten, at vi kan snu en følelse av svakhet til å bli en styrke. Da får vi tak i motet vårt, samtidig som vi åpner opp for nærhet og intimitet. Dette forutsetter at det finnes tillit mellom partene i parforholdet, understreker hun.

– Er det ekstra tøft å oppleve et samlivsbrudd rett etter at man har giftet seg?

Ingeborg Ramm Reber mener det er mange som lider under nåtidens mange krav. Foto: Privat.

– Ja, det er ekstra sårt, og føles nok som et veldig nederlag for de det gjelder.

Reber sier at det er synd på par i dag, det er så mange krav.

– Før var det ikke så lett å bryte ut. Nå er det kanskje for lett.

Færre gifter seg

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stadig færre gifter seg.

Ikke siden 2006 har så få inngått ekteskap som i fjor.

22.111 par giftet seg i fjor, 426 færre enn i året før. Samtidig ble det gjennomført 9.848 skilsmisser, 503 flere enn i 2016. Antallet par som tok ut separasjon, gikk imidlertid ned fra 10.842 til 10.594, viser SSB-statistikken.