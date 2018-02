Senator i Florida, Marco Rubio, måtte onsdag stå ansikt til ansikt med pårørende og overlevende etter massakren ved Marjory Stoneman Douglas High School.

National Rifle Association står svært sterkt i USA, og det har vist seg vanskelig for politikerne å gjøre noe med de omstridte våpenlovene i landet. Barack Obama prøvde å få gjennom et forbud i tiden etter Sandy Hook–massakren i 2012, men han møtte hard motstand og forbudet ble nedstemt.

17 år gamle Cameron Kasky ønsket å vite hvordan senatoren stilte seg til å motta donasjoner fra den omstridte organisasjonen NRA, etter at 17 mennesker ble skutt og drept. Responsen fra publikum var stående applaus, men svaret til den erfarne politikeren sjokkerte alle.

Støtte fra NRA

Marco Rubio nektet å svare på spørsmålet, og prøvde ved flere anledninger å snakke seg bort.

– Svaret på det spørsmålet er at folk kjøper seg inn på min agenda, og jeg vil fortsette å kjempe for det jeg tror på, sa senatoren til publikum.

– Ønsker du mer penger fra NRA? spurte 17 år gamle Kasky.

– Påvirkningene fra disse gruppene kommer ikke gjennom penger. Påvirkningen kommer fra de millionene av amerikanere som støtter det NRA står for, svarte Rubio.

Senatoren ble tydelig stresset av reaksjonene til et misfornøyd publikum og sa de kunne stille ham hvilke som helst spørsmål, bortsett fra spørsmålet om penger.

– Så det du sier nå er at til tross for at 17 mennesker ble skutt og drept forrige uke, så vil du fortsatt ikke stoppe donasjonene fra NRA?, spurte Kasky.

– Nei, jeg kommer alltid til å akseptere donasjoner fra grupper som støtter min agenda.

Se situasjonen her: Cameron Kasky, who survived the school shooting: “Sen. Rubio, can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA?”

Rubio: “People buy into my agenda, and I do support the Second Amendment” #StudentsStandUp https://t.co/ucmVB74g1C — CNN Politics (@CNNPolitics) February 22, 2018

– Har feilet

Dana Loesch var på plass under møte for å representere NRA. Sheriff i Broward County, Scott Israel stilte seg kritisk til at hun forsvarte organisasjonen i stedet for de overlevende etter massakren.

– Du har akkurat fortalt disse ungdommene at du stiller opp for dem. Men du stiller ikke opp for dem før du sier at du vil ha mindre våpen, sa Israel.

Sheriffen sa videre at hans generasjon har feilet. Han er derimot mer optimistisk til dagens ungdom og sa at USA følger med på det de gjør, og at de kommer til å høre på det de har å si.

Patetisk svake

Det var ikke bare Cameron Kasky som ønsket å stille senatoren til veggs. Fred Guttenberg mistet sin 14 år gamle datter Jaimie under massakren. Han sa til Rubio at han gjerne ønsket å like ham, men at hans kommentarer den siste uken har vært patetisk svake.

– Kan du se meg i øynene og si at våpen var hovedårsaken til at våre barn ble skutt og drept på skolen? Kan du se meg i øynene og si at du aksepterer det, og at du vil gjøre noe med våpenpolitikken vår? spurte Fred Guttenberg.

Da svarte Rubio at problemene som har oppstått den siste uken ikke ene og alene kan løses med en ny våpenlov.

Det satte sinnet i kok hos Guttenberg.

– Min datter ble skutt i ryggen mens hun prøvde å flykte. Hun ble skutt med et halvautomatisk gevær. Det er for enkelt å få tak i slike våpen, og det er våpen man bruker i krig. Det faktum at du klarer å stå foran alle oss og si det, er helt sykt, sa han.