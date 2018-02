Søndag kl. 15.05 på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no: Manchester United-Chelsea

Manchester United mot Chelsea er et tungtvektsoppgjør hver eneste gang, men søndagens dyst på Old Trafford har litt ekstra tyngde.

I det røde hjørnet: United-manager Jose Mourinho.

I det blå hjørnet: Chelsea-manager Antonio Conte.

På søndag skiftes de verbale svingslagene ut med taktiske upper cuts. Kampen står om tre Premier League-poeng, men også om noe mer personlig: alfahannenes selvfølelse og retten til å hevde overlegenhet.

EKSPERT: Brede Hangeland. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

– De tre poengene er uhyre viktige, men man vet at for disse to mennene så handler det om noe mer. Å gi den andre en på trynet, ikke bare verbalt, men i form av en seier over motstanderen, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

– Det vil være en enorm personlig seier for den som går seirende ut av duellen.

Opphetet ordkrig

Forholdet mellom de to managerne er på frysepunktet som en følge av en langvarig ordveksling i mediene, der de to har gått stadig lengre for å tirre den andre.

Bakteppet er disputten etter Chelseas 4-0-seier over Manchester United forrige sesong, der Conte eglet opp supporterne etter den siste scoringen. Det likte Mourinho dårlig, noe han ga beskjed om.

Siden ulmet feiden under overflaten, inntil Uniteds manager ga et dårlig skjult stikk til Conte ved å si at han i alle fall ikke oppførte seg som en klovn på sidelinjen.

Den italienske Chelsea-sjefen svarte med å spørre om Mourinho slet med demens, og siden har det gått slag i slag med kampfiksing, smålighetsanklager og stikk mot Contes håroperasjon.

– Barnslige

Ordkrigen har til tider vært på nivå med «min pappa er sterkere enn din pappa».

– Begge to er barnslige. Det kan vi konkludere med. Begge har servert stikk til motstanderen som er langt under beltestedet, men dette er et nydelig drama på toppen av det som allerede er en fantastisk fotballkamp, sir Hangeland.

– Ordkrigen mellom de to begynte som mind games, men nå er det blitt høyst personlig mellom to managere som elsker å vinne, men som gjør alt for å unngå å tape. Du kan være sikker på at er det en kamp de har lyst til å vinne, så er det denne.

Før kampen skiller det tre poeng i favør av Manchester United.

Kampklar

Chelsea virker å ha fått formen på rett spor med storseiere over West Bromwich i ligaen og Hull i FA-cupen, samt en sterk prestasjon mot Barcelona i Champions League.

– Det vil være en enorm triumf for Conte om de kan komme seg á poeng med United etter å ha slått dem på Old Trafford, sier Hangeland.

– Dette er to managere som ikke utstår hverandre, og det eneste verktøyet de har, utenom de verbale svingslagene, er de elleve de sender til kamp.

En ting er sikkert. Ingen av de to er kjent for å gi ved dørene.

– Om du vil slåss med meg, så er jeg klar, sa Conte i januar.