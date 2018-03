Forskerne har undersøkt drikkevanene til 57.000 demenspasienter som utviklet demens før de var 65 år. De fant ut at vel halvparten av dem hadde sammenheng med et høyt daglig alkoholkonsum.

Tidligere har det vært gjort forskning for å forsøke å bevise at daglig moderat konsum av rødvin kan ha en positiv effekt på å hindre demens, men ifølge forskere har man aldri sett på hvilken effekt et høyt daglig alkoholkonsum vil ha.

5-7 glass per dag

Høyt daglig forbruk defineres som sju alkoholenheter per dag for menn, og fem alkoholenheter per dag for kvinner i denne studien. De omtaler denne gruppen som mennesker med alkohol-avvik, og unngår å bruke ordet alkoholisme.

Alt i alt viste undersøkelsen, som er publisert i The Lancet, at et slikt alkoholkonsum fører til tre ganger så høy fare for å utvikle alle typer demens.

Sammenhengen er statistisk ikke til å komme utenom, og studien omtales som «ekstremt viktig»

Gir hjerneskade

– Sammenhengen mellom demens og alkoholmisbruk viser trolig at alkohol fører til permanent strukturell og funksjonell hjerneskade, sier forskningsleder Michael Schwarzinger, til AFP.

Han sier at sammenhengen er mye større enn det man tidligere har antatt.

– Høyt alkoholforbruk bør anerkjennes som en risikofaktor for alle typer demens, sier forskeren.

Alkoholmisbruk kan også føre til høyt blodtrykk, diabetes, slag og hjertesvikt, og også kan gi større fare for å utvikle demens.