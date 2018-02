Følg OL-øvelsene og få reaksjoner i TV-stua!

I en sterk vind og perioder med snøstorm var det Hviterussland som taklet de vanskelige forholdene best.

Hviterussland, anført av ankerkvinnen Darya Domratsjeva sekundert av ektemann Ole Einar Bjørndalen i løypen, tok gullet på stafetten foran Sverige. Frankrike kapret bronsen.

– Det var helt vanvittig bra. Helt sinnssykt bra. Jeg hadde aldri trodd hun skulle ta det, sa Bjørndalen til VG etter konens og Hviterusslands gull.

Ingen av de tre nasjonene på seierspallen måtte ut i strafferunde.

Norge åpnet strålende, men forholdene på standplass gjorde det vanskelig for de norske jentene. Tiril Eckhoff måtte ut i én strafferunde totalt, og OL-debutant Ingrid Tandrevold to etter sin stående skyting.

Marte Olsbu traff fem av fem på første skyting, og fikk ned blinkene etter å ha brukt ekstraskudd på stående, og sendte Norge tilbake i medaljekampen.

Olsbu: – Vi var for dårlige som lag

Det holdt imidlertid ikke helt inn, og Norge havnet på den sure fjerdeplassen, 27,9 sekunder bak vinneren. Storfavoritt Tyskland ble nummer åtte.

– Jeg så at det vekslet mye og at vi hadde muligheten. Det var kjedelig å måtte bruke ekstraskudd da jeg gikk ut så nære pallen. Jeg er veldig skuffet over jobben idag. Det skjedde mye med mange lag så gjorde at det vekslet. Idag var vi som lag ikke gode nok, for vi hadde lyst til å kjempe om en pallplassering, sa ankerkvinnen Marte Olsbu til Eurosport.

OL-debutant Ingrid Tandrevold følte seg som en syndebukk.

– Jeg fikk en tøff opplevelse på andre skyting. Jeg kom inn og det var mye vind. Jeg mye vind i børsen, og det ble litt mer fart på børsen enn det jeg trodde. Så ja, det var ganske kjipt. Akkurat nå er det surt, for det er stor forskjell på tredje og fjerdeplass. Når man får to runder, så føler man seg litt som syndebukk, sa Ingrid Tandrevold til Eurosport.

Eckhoff: – Skikkelig drittforhold

Mer fornøyd var Synnøve Solemdal etter sin etappe.

– Det var veldig tungt i sporet. Vi hadde veldig gode ski, og jeg er veldig fornøyd med skytingen. Så jeg er greit fornøyd med min egen etappe. Det var voldsomme forhold på standplass utover i stafetten, sa Synnøve Solemdal til Eurosport.

Tiril Eckhoff mente vindforholdene på standplass var noe av det verste hun hadde opplevd.

– Det er de verste forholdene jeg har vært borte i. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men det holdt ikke i dag. Det var skikkelig drittforhold der ute. Det var bra trening, men dæven så kjipt det er å gjøre det dårlig i OL, altså, sa Eckhoff til Eurosport.

– Vi har Lucky Luke!

Synnøve Solemdal (28) ga Norge en kjempestart på stafetten etter å ha skutt fullt hus på første skyting.

Hun fulgte opp med én bom på stående, men brukte ekstraskuddene raskt og bet seg fast i teten.

– Vi har Lucky Luke etter første etappe, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk etter Solemdals skyting.

Italia og Tyskland måtte ut i strafferunder

Samtidig skjøt storfavoritt Tyskland seg helt bort. Franzizka Preuss måtte ut i strafferunde, og havnet ett minutt bak. Norge var 20 sekunder bak Italia ved første veksling.

Tiril Eckhoff traff de tre første under vanskelige forhold på første etappe, og satte de to siste etter å ha brukt et ekstraskudd. Italia måtte ut i to strafferunder, og Norge bet seg fast i teten, 15,3 sekunder bak Slovakia.

Skjøt seg bort i den kraftige vinden

På stående skyting, og i sterk vind, bommet Eckhoff på én etter ekstraskuddene og måtte ut i strafferunde.

Italias Dorothea Wierer holdt hodet kaldt i vinden og skjøt fullt hus, og sendte dermed de italienske jentene opp i ledelsen igjen. Strafferunden sørget for at Eckhoff sendte Ingrid Tandrevold 37,1 sekunder bak den daværende lederen Finland.

Strålende første skyting, så mistet Tandrevold hodet

21 år gamle Ingrid Tandrevold holdt nervene under kontroll og traff fem av fem etter ekstraskudd på første skyting. Dermed kuttet Norge forspranget til 14 sekunder bak ledende Italia. Storfavoritt Tyskland skjøt seg bort igjen, måtte ut i nok en strafferunde, og havnet langt bak.

OL-debutant Ingrid Tandrevold hadde ikke like god kontroll på nervene under stående skyting. Hun måtte ut i to strafferunder, og dermed glapp medaljemulighetene for Norge. Etter skytingen var Norge 1,12 bak Hviterussland, som ledet på det tidspunktet.

– Uffameg. Uffameg. Der sprakk hun. Gikk hun for hardt? spurte Marius Skjelbæk i TV-stua.

Marte Olsbu gikk ut 59 sekunder bak lederne på ankeretappen. Hun leverte en strålende serie og blaffet ned fem av fem på liggende skyting, og sendte plutselig Norge tilbake i medaljekampen. På stående skyting traff hun alle etter å ha brukt ekstraskudd.

Darya Domratsjeva sprakk på stående skyting, men klarte å fylle og sørget for at Hviterussland behold ledelsen helt inn. Olsbu gikk Norge opp til en fjerdeplass.

Norges stafettjenter tok bronse i 1998, sølv fire år senere og opprinnelig bronse i 2014. Men etter høstens diskvalifisering av sølvvinner Russland vil Norge trolig overta sølvet i Sotsji-OL. Med andre ord hadde de norske stafettjentene aldri tatt det edleste metallet før torsdagens OL-øvelse.