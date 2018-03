16. mai 2002 ble Tor Harald Hansens liv brutalt forandret. Den gang var rogalendingen en frisk og rask 35-åring med livet foran seg.

Han hadde han sagt seg villig til å hjelpe det lokale skolekorpset med øvingen dagen før nasjonaldagen. Plutselig lystret ikke kroppen.

– Først trodde jeg at jeg skulle svime av, så jeg la meg ned for å få mer blod til hodet. Både jeg og andre forsto at noe var riv ruskende galt, så det ble ringt etter ambulanse, forklarer Tor Harald til TV 2.

Måtte lære alt på nytt

Mens han lå der og ventet på hjelp, dukket det opp en urovekkende tanke.

– «Bare du ikke har fått slag», tenkte jeg.

Tor Harald ble kjørt til sykehus hvor det ble gjort utallige undersøkelser. Det siste han husker den dagen var at han fikk beskjed om at Bryne hadde slått Brann 2-1. Etterpå er alt svart.

– Jeg ble hastet ned til operasjonssalen og lagt i kunstig koma i 11 dager.

Da Tor Harald våknet igjen, var han lam i høyre side.

– Jeg kunne ingenting! Jeg var helt hjelpeløs, forteller han.

FRISK: Her var Tor Harald helt frisk, og lekte i snøhule med sønnen Preben. Foto: Privat

Kort tid etterpå begynte han på rehabilitering, klarte etter hvert å lære seg og gå igjen, flyttet hjem og begynte å jobbe ved en rehabiliteringsavdeling ved Kverneland Fabrikk.

Ny hjerneblødning

Ett år senere skulle han følges opp og undersøke hjernen igjen. Da viste det seg at han hadde fått en ny blødning. Tor Harald fikk to alternativer av legen: Å gjennomgå en risikofylt operasjon eller ha ti år igjen å leve. Han valgte å operere.

– Etter 7,5 timer på operasjonsbordet konstaterte de at operasjonen var vellykket.

Denne gangen var imidlertid skadene mer omfattende.

Trodde livet var over

Han var helt lam i høyre side igjen, og sjansen for at han skulle kunne lære å gå, enda en gang, var liten. Dessuten slet han med voldsomme spasmer.

– Det var helt jævlig! Jeg trodde livet var over, og sa til legen at han enten måtte gi meg ei sprøyte og avslutte livet mitt, eller legge meg i kunstig koma for at jeg skulle kunne hvile, forteller Tor Harald.

Etter sykehusoppholdet måtte han ta fatt på rehabilitering igjen. Han innrømmer at det har vært en kamp og et enormt slit.

– Men jeg har alltid vært fast bestemt på at jeg skal klare å gå igjen, til tross for at både familie og fysioterapeuter har vært i tvil, konstaterer 50-åringen til TV 2.

– Turte ikke si det høyt

Etter å ha lest en reportasje i Se og Hør, om ei som hadde klart å lære å gå igjen 15 år etter en hjerneblødning, bestemte Tor Harald seg i sitt stille sinn for å klare det samme.

– Jeg turte ikke å si det høyt den gang, men jeg satte meg som mål at den 16. mai i 2017 skulle jeg klare å gå igjen.

Etter «Samme tid neste år»

For å gjøre det hele offisielt, meldte han seg på programmet «Samme tid neste år». Nå skulle hele Norge få følge ham fra rullestolen til hans første skritt over gulvet.

– Så lenge Jesus gikk på vannet, så skal jeg klare å gå på gulvet, sa han da han gjestet programmet høsten 2016.

Ett år senere, høsten 2017, støttes han bare av fysioterapeuten mens han kommer gående inn i studio og programleder Øyvind Mund.

Tor Harald har fortsatt å trene tre ganger i uken. I dag trenger han bare at noen går ved siden av for å hindre at han faller.

– Nå er målet å lære å gå helt selv, uten at noen må gå ved siden av. Men jeg har forsatt ikke nok balanse, sier han før han legger til:

– Men det å for eksempel kunne gå alene fra soverommet til kjøkkenet og spise frokost hadde vært helt fantastisk. Det skal jeg klare!

Til andre som møter motgang, har han dette å si:

– Gi aldri opp! Aldri si at noe er umulig. Ingenting er idiotsikkert, for det er alltid en idiot som klarer å finne ut av det, bedyrer 50-åringen.

Se «Samme tid neste år» onsdager klokken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.