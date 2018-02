Den australske bloggeren og tobarnsmoren Laura Mazza (37) har sjeldent tid til en lang dusj, og i hvert fall ikke en dusj alene.

Nylig var Mazza desperat etter en dusj, og snudde derfor ryggen til barna Luca og Sofia i et par minutter.

Det førte til det hun beskriver som «et skred av bæsj», skriver Mirror.

«Stort sett er det umulig å ha noen form for alenetid når man har små barn, men er man modig og hopper ut i det, så kan man raskt bli straffet», skriver hun i bloggen sin, «Mum On the Run».

Videre forteller hun at hun skulle ta en kjapp dusj og sminke seg litt – noe hun mener tilsvarer et 14 dagers opphold på et spahotell.

Det skulle koste Mazza dyrt. Nå har historien hennes blitt 'liket' nærmere 2000 ganger på Facebook.

Angstfulle, absurde tanker

«Jeg tenkte at jeg skulle se bra ut i dag, og ta en dusj og ta på sminke uten å lure på hva barna fant på. De angstfulle, absurde tankene løp gjennom hodet mitt, hvor jeg forestilte meg at politiet banket på og hadde funnet barna nakne nede i sjøen. Men jeg slo det bort. Jeg måtte ha en dusj og fjerne stanken fra bæsjebleier fra kroppen», fortsetter hun.

IKKE SJOKOLADESAUS: Slik så én av Lauras vegger ut etter seansen. Foto: Mum On the Run

Da Laura var ferdig i dusjen, kjente hun fortsatt bæsjelukta, og hun hørte kniselyder utenfor døra.

«Jeg ser begge barna sitte på kne og le av noe som de smører ut over hverandres kropper. Åh Gud, la det være sjokoladesaus», skriver hun, og forteller at hun utmerket godt visste hva barna smurte hverandre inn i.

En skitten bleie som lå på gulvet bekreftet dette.

«Ikke bare hvilken som helst bleie. En bleie fylt av mareritt, mais og blåbær. Det var som en hel lavine av bæsj. Sofia hadde kastet bleien og dekorert hele huset med sitt skammelige avfall, og hun var stolt av det, sammen med broren, som var en ivrig medsammensvoren», skriver hun.

Vaskemidler og eksorsisme

Det var bare én ting å gjøre: Å finne frem såpe og vann, og vaske bort bæsjen som var smurt på alt fra gulv til vegger og gelendre. Flere steder fant hun håndavtrykk på flekkene.

«50 ganger kastet jeg opp litt i munnen, og etter vaskemidler og en eksorsisme, lignet huset på seg selv igjen», skriver hun.

Og:

«Det er derfor jeg ikke bruker tid på meg selv. Når jeg gjør det, ender jeg med hendene fulle av bæsj. Nå har jeg lært leksen min», avslutter hun.