Det er kaldt nå, og ikke bare her hjemme hos oss.

Høytrykket over Skandinavia trekker kald luft fra Russland sørover. Når luften er kommet inn over Europa overtar et lavtrykk ved Italia, og dytter den videre vestover.

– London får ikke mer enn sånn fire grader i dag, Barcelona rundt åtte grader midt på dagen, rundt 15 på Kanariøyene. Nord i Spania kan det bli nattefrost, forteller Storm-meteorolog Beathe Tveita.

Høytrykket i nord forsterker seg i neste uke, og sammen med lavtrykkene i Middelhavet fortsetter det å pump kald luft inn.

TEMPERATUREN midt på dagen

– I midten av neste uke viser prognosene kuldegrader nord i Spania, sier Tveita.

Lavtrykkene i Middelhavet gjør det søkkvått. Lokalt kan det komme opp mot 100 millimeter nedbør sør i Italia det neste døgnet.

Uvær i Finnmark

I natt var det ørlite mindre kaldt på Finnmarksvidda enn natt til i går. Minimupstemperaturen holdt seg såvid på den rette siden av 30-tallet.

I Kirkenes gjorde den et skikkelig hopp, fra minus 22,1 i går, til minus 9,8 i natt.

– Det er kommet et polart lavtrykk inn mot Varangerhalvøya. Det har med seg skyer og snø, og det er skyene som gjør at det er blitt varmere, forklarer Storm-meteorolog Beathe Tveita.

Lavtrykket gjør at det blåser kraftig i Finnmark, Berlevåg hadde stiv kuling i går. Selv om lavtrykket svekkes etter hvert som det går inn over land, kommer det til å blåse opp i stiv kuling vest for Tanafjorden i dag.

– Vinden kan bli enda kraftigere i en kort periode dersom lavtrykket forsterker seg, sier Tveita.

Vinden og de kraftige snø- og haglbygene gjør at veien mellom Bekkarfjord og Hopseidet er kolonnekjørt. De andre fjellovergangene i nord er åpne.

– I resten av Nord-Norge er det fint vær og lite vind i dag. På Helgeland sør for Brønnøysund kommer det litt snø i perioder, ellers er det opphold og mye sol, sier Tveita.

Flott i sør

Også i Sør-Norge har temperaturen steget litt fra i går.

– Også her er det skydekket som får opp temperaturen, sier Tveita.

Det er mest skyer i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Trøndelag har fått 10-20 centimeter snø det siste døgnet. Det kommer litt spredt snø i dag også, fra i ettermidag bare lengst nord.

– Sør for Stad og Dovre er det fint vær. Lite skyer og mye sol. Fra Bergen og nordover på Vestlandet blåser det opp i liten kuling fra sørøst, ellers holder vinden seg på en bris.

NEDBØR frem til midnatt mandag

Mer snø fredag

Høytrykket nord i Skandinavia forsterker seg fredag, samtidig som det kommer et annet høytrykk opp fra sør.

Det gjør at vinden øker opp i kuling fra sørøst utsatte steder i hele landet.

Et nedbørområde klarer å snike seg inn mellom de to høytrykkene. Det blir snøvær fra omtrent Trondheim og nordover til Bodø, og helt vest i Lofoten.

– Namdalen får mest snø, prognosene viser 20-30 centimeter i de ytre delene, forteller Tveita.

Det kan komme litt snø nord på Østlandet fredag kveld, og det er fare for lokal tåke østpå. Resten av Sør-Norge får lite skyer og mye sol, og her endrer temperaturen seg lite. Fredag blir også en fin dag lengst nord.

– Troms og Finnmark får lite skyer og mye sol, og færre skyer gjør at temperaturen synker litt igjen, sier Tveita.

Litt snø i helgen også

Høytrykket blir liggende gjennom helgen, og vokser seg enda litt sterkere.

Det gjør at vi fortsatt må være forberedt på vind opp i kuling fra sørøst, men høytrykket sørger også for mye fint vær. Spesielt lengst nord og lengst sør.

– Fra Troms til Ofoten blir det klarvær og sol helt til mandag. Finnmark får fint vær lørdag. Søndag og mandag blir det mer skyet, og det går en og annen snøbyge på Varangerhalvøyen, forteller Tveita.

Lørdag dytter høytrykket i nord nedbørområdet i Midt-Norge sørover, og det blir en ny runde med nedbør.

– På Helgeland kan det komme 15-20 centimeter til på lørdag, og det kommer nok noen dryss i Trøndelag også, sier Tveita.

Et nedbørområde som kommer inn fra øst sør for oss, gjør at også Sørlandet kan få litt spredt snø lørdag.

Søndag fortsetter nedbørområdet i Midt-Norge ferden sørover. Dagen starter med snø i Trøndelag, her kan det komme 15-25 centimeter til.

– Søndag kveld er nedbørområdet kommet seg til omtrent Oslo, og mandag blir det litt snø også på Vestlandet først på dagen, sier Tveita.

Ellers i Sør-Norge blir det opphold i helgen og i starten av neste uke, og perioder med sol.

Temperaturen synker enda et hakk i sør, i nord endrer den seg lite.