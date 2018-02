Få reaksjoner i TV-stua her!

Kombinertlaget sørget for nok en norsk medalje i OL i Pyeongchang torsdag, da Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak gikk inn til sølv, og med det Norges 35. medalje i mesterskapet.

Gullet gikk til overlegne Tyskland, mens Østerrike tok bronsen.

Til tross for sølv, var det flere som ble overrasket over den norske taktikken underveis. På 2. etappen valgte nemlig Espen Andersen å konsentrere seg om å kontrollere farten i feltet, og dermed dro tyskerne fullstendig fra og økte ledelsen fra drøyt elleve sekunder til over 40 sekunder i løpet av etappen.

– Dette er rett og slett en taktisk blunder. Dette er ikke godt nok i et OL, altså, sa tidligere kombinertverdensmester Torbjørn Løkken som var på besøk i TV 2s TV-stua.

Etter løpet bekreftet den norske landslagsledelsen at Andersens oppgave var å holde farten til østerrikerne.

– Vi har i utgangspunktet et hopplag som vi stiller til start med her i dag. Det er ikke deres jobb å dra inn Tyskland. Hvis Espen hadde gått på den, ville han med stor sannsynlighet sprukket, forklarte hovedtrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen.

4. plass etter hopprennet

Andersen, Graabak, Riiber og Schmid leverte gode hopp i bakken, og lå på 4. plass etter hoppdelen av tirsdagens konkurranse.

Kun 26 sekunder skilte opp til ledende Østerrike, mens Tyskland (fem bak Østerrike) og Japan (18 bak Østerrike) også var mellom Norge og lederne.

IMPONERTE PÅ 1. ETAPPE: Verdenscupleder Jan Schmid tok Norge opp til medaljeplass allerede på 1. etappe. Der ble de norske guttene værende. Foto: Dominic Ebenbichler/Reuters

Jan Schmid, som gjorde sitt beste hopp i mesterskapet med et 132 meterssvev i bakken, gikk tidlig inn japaneren på sin 1. etappe i langrennet. Deretter brukte verdenscuplederen resten av etappen på langsomt å spise opp Østerrikes forsprang, og vekslet som nummer to bak ledende Tyskland. Avstanden var krympet til 12,1 sekund til teten, og i TV 2s TV-stua var stemningen god.

– Dette var den starten vi kunne håpe på, sa tidligere kombinertverdensmester Torbjørn Løkken da.

Tyskland avgjorde på 2. etappe - kritisk eks-verdensmester i TV 2s stue

Espen Andersen gikk Norges andre etappe, og det ble tidlig klart at veien opp til ledende Tyskland var for lang. Fabian Riessle hadde økt ledelsen til hele 32 sekunder bare etter den første kilometeren, mens Andersen kjempet med Østerrike og Japan om plassene bak.

De tre gikk samlet, og avstanden til Tyskland ble bare større og større. I TV-stua var verdensmesteren fra Oberstdorf i 1987 kritisk til at Norge allerede så tidlig i løpet var ute av gullkampen. Halvveis på etappen var avstanden på 45 sekunder til lederne, en avstand som ble stående da Andersen vekslet.

– Dette er rett og slett en taktisk blunder. Dette er ikke godt nok i et OL, altså. Han stoler ikke på seg selv. Fem kilometer er en vanskelig distanse, og da må du holde en stor fart fra start. Når du er i et OL, og går for Norge, så skal du bare peise på, altså. Innstillingen må være at han må finne ut killerinstiktet, og det har han ikke gjort. Skiene kan han ikke skylde på. Det er farten som rett og slett ikke er godt nok. Jeg håper de norske hadde innstillingen før rennet at gull var mulig, men jeg er redd de ikke hadde det, var den fullstendige dommen fra en kritisk Løkken allerede da Andersen var halvveis.

Norges landslagssjef: – Dreide seg om 2. plassen

Landslagssjef Kristian Hammer bekrefter overfor TV 2 at den tyske luken ikke kom overraskende på, og at Andersen og gjengen baks eget lureløp var noe som var snakket om på forhånd.

– Slik utfallet ble er vi godt fornøyd med sølvet.

– Det var en pussig situasjon på 2. etappe, der det så ut som om Espen Andersen bare gikk et lureløp. Var det planlagt?

– Nei, det var ikke planlagt. Planen vår var at Plapfer (østerrikeren) skulle være med og kjøre litt. Vi hadde diskutert utfallet på forhånd om at hvis Tyskland fikk luke, så ville de kjøre full spiker.

– Det ser nesten ut som om vi gir opp?

– Det er ikke noen tvil om at kampen da dreide seg om 2. plassen. Det hadde vært å gå i døden for Espen om han skulle prøve å hente inn Riessle. Sjansen vår var å tørre å være tålmodig og håpe at Østerrike gikk, sier han.

Landslagssjefen forklarer at det ikke handler om å «gi» gullet til Tyskland, men at det er en realisme som ligger bak.

– Helt klart. Det hadde blitt et annet løp om man hadde gått ut sammen. Da kunne man fått en rygg. Når det først blir 12-13 sekunder, blir det å gå i døden, sa Hammer.

Hovedtreneren: – Vi har i utgangspunktet et hopplag på start

Hovedtrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen mener også at det var Østerrikes jobb å gå inn igjen Tyskland.

– Det er 100 prosent Østerrikes jobb. Vi har i utgangspunktet et hopplag som vi stiller til start med her i dag. Det er ikke deres jobb å dra inn Tyskland. Hvis Espen hadde gått på den, ville han med stor sannsynlighet sprukket og fått østerrikeren i retur mot slutten. Vi synes det var rart at de ikke prøvde å sette fart ut.

– Skjønner du at folk som kanskje ikke kjenner hele dynamikken i kombinertsporten reagerer på det?

– Ja, det kan jeg jo absolutt skjønne. Det ser sikkert littegrann rart ut, men jobben hans var å veksle likt med Østerrike. Vi hadde ikke noen stallordre, men det var målet, sier Ingebrigtsen til TV 2 og flere andre norske medier etter løpet.

Andersen: – Jeg må beklage at det ser ut som om jeg gir opp

Andersen selv hadde også trodd at Klapfer, som imponerte individuelt tidligere i mesterskapet, skulle ta opp kampen.

– Det var fristende å prøve å gå for å tette, men jeg går ut sammen med bronsemedaljevinneren fra 90-meteren. Han er en av de sterkeste langrennsløperne i feltet. Jeg føler egentlig litt at det var hans jobb. Det er ikke jeg som skal taue på ham.

– Mange påpeker at det ser ut som om du gir opp. Hva sier du til dem som ikke forstår taktikken din?

– Jeg har sett at jeg har fått litt kritikk. Jeg må beklage at det ser ut som om jeg gir opp, men det er ganske mye vind. Hvis jeg går og drar det jeg har, for å prøve å tette den luka, frykter jeg at jeg gir Klapfer en gratis mulighet til å gå fra meg på slutten. Jeg synes heller det er feigt av østerrikerne, for deres mulighet for sølv er om han klarer å gå fra meg.

Mot slutten av etappen tok trioen inn litt på tyskeren, men da var det allerede for sent å blande seg i gullkampen.

– Det er fælt å si det. Jeg har nesten aldri gått et lettere langrenn de første kilometerne. Jeg føler meg kjempesprek. Men hvis jeg skal gå i motvinden, så er det en mulighet for at han går fra meg. Jeg mener det er mye mer feigt av dem enn av meg. Men jeg skjønner det og jeg må på en måte beklage til det norske folk, sa Andersen.

Medaljekamp ble til sølvduell

Jarl Magnus Riiber var etter 2. etappe dermed sjanseløs på å blande Norge inn i en tetkamp da han gikk ut på tredje etappe. 20-åringen, som står med to bitre 4. plasser individuelt i mesterskapet, hoppet et godkjent hopp på 133,5 meter i bakken tidligere på dagen, og møtte i langrennsdelen rutinerte Bernhard Gruber fra Østerrike og Go Yamamoto fra Japan. Det ble tidlig klart at de tre gikk sitt eget løp, for avstanden til overlegne Tyskland bare økte.

Drøyt halvannen kilometer før siste veksling satte Gruber og Riiber inn et rykk som japaneren ikke klarte å holde følge med. Østerrikeren dro deretter til i den bratte bakken like før veksling, og Riiber vekslet seks sekunder bak. Yamamoto hadde imidlertid fullstendig sprukket, og Akito Watabe hadde hele 59 sekunder opp til Norge da hans landsmann gav ham klappet på skulderen som fjerdemann i feltet.

Graabak tok knockout på østerrikeren

Dermed var spørsmålet forut for siste etappe om OL-kongen fra 2014, Jørgen Graabak, kunne hamle opp med østerrikernes sistemann Mario Seidl. Også Graabak hadde hoppet 133,5 meter i tidligere på dagen og gjort sitt i bakken, og ville ha nok en olympisk medalje i skapet.

26-åringen tok raskt inn Seidl, og like før passeringspunktet halvannen kilometer før mål tok han knekken på østerrikeren. Fem sekunders ledelse ved passering ble aldri tatt igjen, og dermed gikk Graabak Norge inn til lagsølv.

Til slutt var avstanden til Tyskland 52 sekunder, men deres ankermann Johannes Rydzek hadde tid til å spasere i mål med det store tyske flagget. Østerrike havnet til slutt 15 sekunder bak Norge i mål.

Sølvmedaljen betyr at Norge er oppe i 35 medaljer i mesterskapet, etter at det fredag også ble bekreftet bronsemedaljer i mixed curling etter russisk dopingbruk.

Tidligere verdensmester: – Kan vi ikke si at vi er fornøyd med innsatsen

Ved målgang gjentok stue-gjest Løkken at man kan være skuffet om man tar hele sesongen til nå i betraktning, etter et mesterskap gjennomsyret av tysk dominans.

– Sølv er kjempebra. Husk at dette er et OL og at det er de beste i verden som deltar. Men gjennom hele sesongen har Norge vært best i lagkonkurranse og individuelt. Som kombinert-nasjon kan vi ikke si at vi er fornøyd med innsatsen. De norske utøverne har underprestert, og vi har tillatt at Tyskland har tatt tronen igjen, sa Løkken.

Hovedtreneren: – Man begynner å tvile litt og miste litt troen på seg selv

Kristian Hammer var åpen på at han er skuffet over spesielt hoppingen under mesterskapet i Sør-Korea.

– Jeg er skuffet over at vi ikke har hoppet bedre i dette OLet, men i dag er vi godt fornøyd med å komme tilbake. Tyskland har jobbet hardt for å komme tilbake, og det har de gjort. Jeg vet ikke hva de har gjort, men vi har hatt veldig troen på den inngangen vi har kjørt. Vi har hatt to debutanter også som skal erfare det, så vi må bare krige på, sa landslagssjefen til TV 2 og flere andre norske medier etter løpet.

Hovedtrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen er også fornøyd med å avslutte mesterskapet med medalje.

– Det har vært litt stang ut, og ikke så bra som vi hadde håpet på individuelt. Laget er solid i lagkonkurransen, og det tar vi med oss. Det kunne bikket begge veier, og man begynner å tvile litt og miste litt troen på seg selv, så de var flinke til å ta steget opp igjen i dag. Det var bra, sa han.