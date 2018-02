I en alder av 14 år har Dennis Hauger allerede kjørt bil i 12 år. Da er det ikke spesielt overraskende at han nå satser på en karrière innen motorsport.

– Det startet vel allerede da jeg var ett år og var med pappa på kjøretur, sier Dennis Hauger lattermildt før han forteller om sin første tur på en ATV som toåring. En tur han fremdeles har arr etter.

– Jeg har alltid hatt «passion» og lyst til å kjøre, forteller han.

Faren til Dennis, Tom Erik Hauger, var selv rallykjører og Dennis har trolig arvet mye av interessen fra han. Tom Erik forteller om en sønn som tidlig oppdaget sin lidenskap.

Dennis som liten. Foto: Privat

Tross hans unge alder var foreldrene aldri i tvil om at sønnen skulle få kjøre.

– Han var ekstremt interessert. Den gang var det helt naturlig at han fikk prøve seg, sier faren.

Han forteller at Dennis tidlig valgte å se på motorsport fremfor barne-tv.

Satsing

Interessen har bare vokst, og valget om å satse tok Dennis allerede som syvåring.

– Jeg måtte velge mellom motorcross og go-kart, og valgte å fokusere på go-kart, forteller han.

Like etter begynte han å kjøre løp i utlandet, og allerede da han var ti fikk CRG, verdens største go-kartprodusent, øynene opp for ham.

Deretter gikk det fort fremover, og Dennis omtales i dag som en av verdens beste go-kart-sjåfører og Norges aller største talent innenfor motorsport. Det inkluderer i dag utmerkelser som bl.a tidenes yngste tyske seniormester i go-kart.

Første nordmann i Formel 1

Dennis kom et steg nærmere Formel 1-drømmen da han i fjor ble signert som juniorfører hos Red Bulls Formel 1-team.

– Jeg er den første nordmannen til å komme inn under vingene til et Formel 1-team, og det i seg selv er veldig stort, sier han.

Dennis Hauger ble tidlig en habil sjåfør. Her er han tre år gammel. Foto: Privat

På verdensbasis er Formel 1 den tredje største begivenheten etter fotball-VM og sommer-OL. Det er enorme summer i drift. Red Bull, som Dennis nå er en del av, drifter to biler i sitt hovedteam og har et budsjett på rundt 4,2 milliarder kroner.

Det er likevel en stund til Dennis vil kunne kjøre Formel 1: Først må han bli 18 år. Nå er det derfor Formel 4 (kategorien for juniorer) som gjelder, og han vil kjøre sitt første løp i april. Og her gjelder det å prestere for å få bli med videre.

– Jeg må gå gradene. Det gjelder å satse og å gi alt der jeg er nå.

Skole og fritid

Skolearbeid og fritid må innimellom vike for all kjøringen. Men med et godt samarbeid med skolen og et slags «åpent hus» når han er hjemme, er Dennis foreløpig ikke spesielt bekymret.

– Jeg må ta igjen skolearbeidet når jeg er hjemme, men det går greit. Men det kan bli vanskeligere når jeg begynner på videregående, sier han.

Han understreker også at støtten fra familien har vært uvurderlig.

– Familien har alltid vært der for meg, sier han, og forteller at pappa var spesielt viktig da han først begynte å kjøre løp i utlandet og måtte forholde seg til flere språk. Samtidig innser han at all reisingen og utfordringene også har gjort at han er mer moden enn de fleste på hans alder.

– Jeg er kanskje flinkere til å ta vare på meg selv enn de fleste andre 14-åringer, sier Dennis.